الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الجونة.. وراحة 15 يوما للفريق بعد اللقاء

الأحد، 26 مايو 2019 - 20:47

كتب : ياسر الشريف

هدف كريم بامبو مع الإسماعيلي أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الجونة في الجولة الأخيرة من الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الإسماعيلي أمام الجونة يوم الاثنين في ختام الدوري.

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة طارق طه واستمرار الدفع بالعناصر الشابة.

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وفيما يلي قائمة الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد فوزي – كمال السيد.

الدفاع: طارق طه – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدي – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدي – مصطفى فارس – محمد بيومي – مدحت فقوسة – وجيه عبد الحكيم.

الهجوم: كريم بامبو – بنسون شيلونجو – حازم مرسي.

ووافقت إدارة الإسماعيلي على منح لاعبي الفريق راحة لمدة 15 يوما عقب لقاء الجونة.

أجانب الفريق سيسافرون إلى بلادهم للحصول على راحة قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم، حسبما صرح صبري المنياوي مدير الكرة في النادي.

الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة من 32 مباراة.

ويتبقى لـ الإسماعيلي مواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل، إلى جانب مواجهة الزمالك في موعد لم يُحدد.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي من هنا

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