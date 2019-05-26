النجم الساحلي يعلن ضم سليماني كوليبالي

أعلن النجم الساحلي التونسي عن ضم مهاجم الأهلي السابق، الإيفواري سليماني كوليبالي.

وقال النجم الساحلي في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك: "تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم الايفواري سليمان كوليبالي لمدة 4 مواسم".

كوليبالي كان قد انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/2017 قبل الماضي، وقدم اللاعب مستوى رائعا مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم الحكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار.

كوليبالي لم يلعب لأي فريق منذ الرحيل عن الأهلي في أبريل 2017 وحتى الآن، قبل أن يعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندي عن انضمامه رسميا في أغسطس 2018.

ولم يشارك كوليبالي مع ثيسل سوى في 4 مباريات أولهم في أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلي مؤخرا.

صاحب الـ24 عاما سبق ومثل منتخب كوت ديفوار تحت 17 عاما في 9 مباريات. سجل فيهم 14 هدفا.

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