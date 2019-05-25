جروس: فرصتنا كبيرة لرفع الكونفدرالية.. ونمتلك 3 حلول لتعويض غياب عمر السعيد

تحدث كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قبل الموقعة المرتقبة أمام نهضة بركان، مشيرا إلى "فرصتنا كبيرة لرفع لقب الكونفدرالية".

الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد في العاشرة مساءً في إياب نهائي الكونفدرالية، بعد الخسارة ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وقال جروس: "لقاء نهضة بركان سيكون الـ 16 لنا في البطولة. مشوار طويل أتمنى أن يُكلل بالنجاح".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "هدفنا منذ البداية هو الفوز بلقب كأس الكونفدرالية. نتمنى تحقيق ذلك".

وتابع "فرصتنا كبيرة لتحقيق اللقب. نتيجة الذهاب قد تمنحنا الأفضلية في لقاء العودة".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا نتمنى ألا نستقبل أي أهداف في لقاء الذهاب، ولكنني أثق في قدرات لاعبي الزمالك. يمتلكون الشجاعة والذكاء لتعويض الخسارة".

وعن غياب عمر السعيد، يقول جروس "لدينا 3 حلول لتعويض غياب عمر السعيد في إياب نهائي الكونفدرالية".

وأوضح "الحل الأول هو خالد بوطيب. الحل الثاني هو حميد أحداد. الحل الثالث هو مشاركة الثنائي معا".

ويغيب عمر السعيد عن نهائي الكونفدرالية بسبب الإيقاف، وقائمة الزمالك شهدت تواجد العائد من الإصابة خالد بوطيب وحميد أحداد.

وانتصر نهضة بركان على الزمالك في المغرب بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة عن طريق لابا كودجو.

ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين مع تفادي اهتزاز شباكه بأي هدف من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية.

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