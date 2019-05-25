مدرب نهضة بركان: الضغوط ستكون على الزمالك من جماهيره وليس علينا.. و"الأهلاوية" معنا

يرى منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي أن "الضغوط ستكون على الزمالك" وليس على فريقه في إياب نهائي الكونفدرالية.

الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الأحد في العاشرة مساءً في إياب نهائي الكونفدرالية، بعد الخسارة ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وقال مدرب نهضة بركان: "نشكر الزمالك على حفاوة الاستقبال. نهضة بركان والزمالك لم يصلا للنهائي عن طريق الصدفة، إنما بالجهد الكبير".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الانتصار في لقاء الذهاب لم يحسم اللقب بكل تأكيد. متفائل من حصد لقب الكونفدرالية".

وتابع "الضغوط ستكون على الزمالك بشكل أكبر من على فريقي. حضور جماهير الزمالك بكثافة يعد أمرا جيدا بالنسبة لي. حضورهم سيمثل ضغطا أكبر وأكبر على الزمالك، على عكس فريقي الذي يصل النهائي لأول مرة في التاريخ".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى أن تكون المباراة عرس كروي رياضي مغربي، فنحن أخوة في جميع الأحوال وأقل ما يمكننا تقديمه للشعب المغربي هو تحقيق اللقب".

وأشار "الشعب المغربي بأكمله سيكون معنا وكذلك أعلم أن جماهير الأهلي ستكون معنا أيضا".

وعن لاباد كودجو، يقول مدرب نهضة بركان "لابا كودجو لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وشرف له تمثيل نهضة بركان. لم أتحدث معه نهائيا عن مفاوضات الزمالك ولابا سيؤدي بشرف معنا حتى آخر يوم له هنا".

وأتم "أتمنى في المستقبل أن يكون نهائي الكونفدرالية من مباراة واحدة وليس مباراتين".

وانتصر نهضة بركان على الزمالك في المغرب بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة عن طريق لابا كودجو.

ويحتاج الزمالك للانتصار بفارق هدفين مع تفادي اهتزاز شباكه بأي هدف من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في النهائي من هنا

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