الأمور تتحول تماما.. راديو كتالونيا: دي ليخت يقترب للغاية من مانشستر يونايتد

على ما يبدو فأن اسم ماتيس دي ليخت سيكون هو عنوان الجنون في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والسبب مانشستر يونايتد وبرشلونة.

جيرارد روميرو الصحفي في راديو كتالونيا RAC1 كشف في تقرير حصري له "مانشستر يونايتد أصبح قريبا للغاية من التعاقد مع دي ليخت".

وأوضح "يونايتد قدم عرضا جيدا للغاية لـ دي ليخت واللاعب أصبح قريبا الآن من الفريق الإنجليزي وليس برشلونة".

حتى الآن الأمور لم تُحسم نهائيا في صفقة دي ليخت والصراع على أشده بين مانشستر يونايتد وبرشلونة ولكن العرض الأخير "يُقرب اللاعب بشدة من مانشستر يونايتد"، وفقا للإذاعة الكتالونية.

صحيفة سبورت الإسبانية كشفت في وقت سابق توقف صفقة انتقال دي ليخت إلى برشلونة بسبب وكيله مينو رايولا.

دي ليخت وافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى برشلونة، ويفضل الانتقال للأخير عن أي فريق آخر، إلا أن أدائه في المباريات الأخيرة جعل مينو رايولا وكيله يوقف مفاوضاته مع النادي الكتالوني في انتظار عروض أكبر، وفقا لـ سبورت. (طالع التفاصيل)

عقد دي ليخت يمتد مع أياكس حتى 2021 والنجم الهولندي سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أكد النادي الهولندي.

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

وبكل تأكيد كان أصغر لاعب في العالم يصل لـ 100 مباراة مع فريقه، أياكس.. هو المستقبل، فمن يظفر به؟

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