خاص خبر في الجول - الونش أساسي أمام نهضة بركان

السبت، 25 مايو 2019 - 19:39

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - الأهلي

بعد مثوله تماما للشفاء، ينوي كريستيان جروس مدرب الزمالك الدفع بلاعبه المدافع محمود حمدي "الونش" منذ البداية أمام نهضة بركان يوم الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية وفقا لما علمه FilGoal.com.

ولم يرد جروس الدفع بالونش في مباراة الذهاب مؤثرا أن يلعب محمد عبد الغني في قلب الدفاع بجوار محمود علاء.

ورغم أن عبد الغني قدم أداء طيبا في مباراة خسرها الزمالك بهدف في اللحظات الأخيرة إلا أن السويسري يريد الاعتماد على الونش في مباراة الأحد.

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ويفتقد الزمالك في المباراة للموقوفين عمر السعيد وحمدي النقاز والمصابين فرجاني ساسي وعماد السيد.

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ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين ليتوج باللقب.

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