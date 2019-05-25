أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانا رسميا يهدد من خلاله بعدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا، فما موقف اتحاد الكرة؟

FilGoal.com تواصل مع عضوين في اتحاد الكرة المصري للتعقيب على بيان الأهلي، وكلاهما رفض ذكر اسمه.

المصدر الأول المسؤول في اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com: "بيان الأهلي سيتم مناقشته يوم الاثنين المقبل".

وأوضح "اجتماع منتظر يوم الاثنين للجنة حل أزمة الدوري وسيتواجد في الاجتماع هاني أبو ريدة وسيتم من خلاله مناقشة كل شيء".

وواصل "لا أعلم لماذا سابق الأهلي الأحداث؟ ما سبب ذلك؟ الأهلي عرض وجهة نظره في اجتماع لجنة حل أزمة الدوري يوم الجمعة وسنناقش كل شيء يوم الاثنين بعد رؤية تقرير إيهاب لهيطة الخاص بمناقشته مع خافيير أجيري".

وتابع "عامر حسين يضع في الوقت الحالي تصوره بخصوص الجولة الأخيرة في الدوري. الأزمة تكمن في ضغط المواعيد نظرا لبداية معسكر المنتخب يوم 6 من الشهر المقبل إلى جانب ارتباط المنتخب بمواجهتين وديتين يومي الـ 13 و الـ 16 من نفس الشهر. لا يمكن أن نضر المنتخب".

وأتم "يوم الاثنين سنناقش كل شيء وبعد ذلك سيتم إعلان القرارات النهائية".

FilGoal.com توجه بعد ذلك للحديث مع مصدر آخر ولكنه أيضا فضل عدم ذكر اسمه، قبل أن يعقب على بيان الأهلي.

وتساءل المصدر "لماذا الاعتراض الآن على استكمال الدوري بعد بطولة أمم إفريقيا؟ كل الأندية تعلم ذلك بالفعل قبل انطلاق المسابقة المحلية".

وشرح "في اجتماع لجنة الأندية قبل انطلاق مسابقة الدوري وبحضور 18 مندوبا عن الـ 18 فريقا تم إخطار الجميع بأن بطولة الدوري ستستكمل بعد بطولة أمم إفريقيا، والسبب أن الكل رفض المقترح الذي كان سينهي الدوري قبل بطولة أمم إفريقيا".

وأوضح "الاقتراح كان بإقامة مسابقة الدوري بنظام المجموعتين وليس بالنظام الحالي، والكل رفض ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "لماذا رفضتم إذا كنتم لا ترغبون في استكمال الدوري بعد أمم إفريقيا؟".

ماذا حدث؟

مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أصدر بيانا رسميا في الساعات الأولى من يوم السبت يعلن من خلاله 5 قرارات بخصوص ما وصفه بـ"أزمة مواعيد الدوري".

ويرفض الأهلي استكمال بطولة الدوري في حال تأجيل أي مباراة للفريق بعد بطولة أمم إفريقيا. (تعرف على كل قرارات الأهلي)

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن عقد الخطيب لاجتماع مع عبد الحفيظ لمناقشة مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري. (طالع التفاصيل)

ونشبت أزمة في الدوري سببها مواعيد مباريات البطولة مما أدى إلى اعتراض أندية عديدة على قرارات الاتحاد.

اضغط هنا للتعرف على مواعيد المباريات المتبقية من الدوري

ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا – يوليو – وذلك بعد وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية.

ومن أجل حل الأزمة شكل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة "حل أزمة الدوري" والتي اجتمعت يوم الجمعة وكشف أحمد شوبير عن "قرارات اللجنة ستعلن يوم الاثنين المقبل".

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