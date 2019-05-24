خدمة في الجول – كيف تستخرج بطاقة مشجع وتشتري تذاكر كأس أمم إفريقيا 2019

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق مسابقة كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر ودشنت اللجنة المنظمة موقع لاستخراج بطاقة المشجع وشراء تذاكر المباريات.

لكن أولا ما هي بطاقة المشجع أو Fan ID؟

بطاقة المشجع هي تلك التي ستمكنك من شراء تذكرة أي مباراة لحضورها.

لن تستطيع أن تشتري أي تذكرة دون أن يكون لديك بطاقة مشجع والمدون عليها رقم المشجع الخاص بك.

لن تستطيع أن تدخل لأي ملعب حتى لو كنت حاملا للتذكرة إلا في حالة وجود بطاقة مشجع لديك.

فكيف تستخرج تلك البطاقة؟

اذهب إلى موقع www.tazkarti.com

سيظهر لك اختيارين الأول هو تسجيل لطلب بطاقة المشجع والثاني لشراء التذاكر.

بعد اختيار بطاقة المشجع ستختار الجنسية مصري أم غير مصري.

في الخطوة التالية ستختار لغة التواصل التي تريد الاستمرار بها وتضع بريدك الإلكتروني.

عليك أيضا بقراءة الشروط والأحكام جيدا وهي عدة بنود قصيرة يجب أن تعرفها جيدا.

بعد ذلك عليك بإدخال رقم هاتفك الخاص الذي ستصلك عليه رسالة قصيرة بها رمز التحقق لإكمال عملية استخراج بطاقة المشجع.

في الخطوة التالية ستكتب اسمك واسم والدتك بالكامل وتضع رقم بطاقتك الشخصية بالإضافة لصورة شخصية.

وهنا يجب أن تكون الصورة الشخصية حديثة ووجهك يظهر بها بشكل جيد كي لا تجد رسالة في بريدك تطلب منك تعديل الصورة وبالتالي يتأخر عليك استخراج البطاقة.

عقب إكمال عملية التسجيل ستصلك رسالة قصيرة أخرى على هاتفك ومثلها على بريدك الإلكتروني تقول: "طلب التسجيل الخاص بك لحضور بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019 قيد التنفيذ".

إلى هنا انتهى دورك والآن تنتظر رسالة أخرى تبلغك باستكمال عملية التسجيل بنجاح فور الموافقة على طلبك.

فما هي المدة التي تأخذها عملية التسجيل؟

مع بعض المستخدمين استغرق الأمر 24 ساعة ومع بعض آخر استغرق يومين أو ثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة استخراج بطاقة المشجع تكون مجانا.

أين يمكن أن تحصل على بطاقة المشجع؟

نادي الشمس، مركز شباب الجزيرة، المركز الأولمبي بالمعادي، مركز شباب السادس بالسادس من أكتوبر، مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، نادي منتخب السويس، نادي أجياد سموحة.

الآن الخطوة التالية شراء التذكرة.

تذهب إلى الموقع مرة أخرى وتختار تلك المرة شراء تذكرة.

ستجد قائمة كاملة بمباريات الدور الأول اختر المباراة التي تريد حضورها.

الخطوة التالية ستظهر لك شاشة تختار فيها المنتخب الذي تريد أن تشجعه لتحصل على تذكرة في المدرجات المخصصة له.

وبعد ذلك عليك باختيار الدرجة التي ترغب في الجلوس بها.

أقصى عدد مسموح به لشراء التذاكر هو 6.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه حال شرائك لـ6 تذاكر لك ولأصدقائك على سبيل المثال فعليك أن تُدخل الرقم الخاص بكل مشجع المدون على بطاقته الخاصة به وإلا لن تستطيع أن تشتري له تذكرة.

وأيضا سيمنح الموقع لك ما يقرب من 17 دقيقة لإكمال عملية الشراء وإلا فإنها ستُلغي بشكل أوتوماتيكي.

عقب إتمام عملية اختيار الدرجة الخاصة بك عليك الاختيار هل تود شحن التذكرة إلى عنوان خاص بك أم سوف تتسلمها بنفسك من أحد الفروع المخصصة لذلك الأمر.

ذلك قبل أن تختار طريقة الدفع سواء عن طريق بطاقتك الائتمانية أو منافذ فوري.

أين يمكن تسلم التذاكر؟

تذاكر الدرجة الأولى يمكن أن تتسلمها من فروع شركة أورانج.

أما التذاكر الموحدة للدرجتين الثانية والثالثة فمن نفس منافذ استلام بطاقة المشجع وهي كالتالي: نادي الشمس، مركز شباب الجزيرة، المركز الأولمبي بالمعادي، مركز شباب السادس بالسادس من أكتوبر، مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، نادي منتخب السويس، نادي أجياد سموحة.

شيء آخر هو أنه حال اختيارك تسلم التذكرة من المنافذ المخصصة لها ولا تستطيع الذهاب يمكنك أن تفوض من يملك بطاقة مشجع مثلك ليتسلمها بدلا منك فقط عليك الذهاب للموقع واختيار تفويض وكتابة رقم المشجع الذي سيتسلم التذكرة بدلا منك.

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