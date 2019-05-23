رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالانتصار أمام الأهلي الذي يضم لاعبين بمبالغ طائلة

وجه إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة، الشكر للاعبي الدراويش والجهاز الفني على ما قدموه أمام الأهلي.

الإسماعيلي فرض التعادل الإيجابي على الأهلي بفضل هدف قاتل من كريم بامبو في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم عثمان: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني على ما قدموه من أداء قتالي ورجولي أمام الأهلي، والسعي نحو إعادة كرة الدراويش الجميلة".

وأضاف في بيانه الرسمي "الفريق يضم أكثر من لاعب شاب، وأرى أنهم كانوا الأحق بالانتصار في ظل حجم الفرص المهدرة على مدار شوطي اللقاء".

وواصل "أوجه الشكر أيضا لأعضاء الجهاز الفني من أبناء النادي الذي ضم صبري المنياوي مدير الكرة ومحمود جابر المدرب العام وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب الحراس بجانب الجهاز الإداري والطبي على الجهود المبذولة مع اللاعبين الذين كانوا يفتقدون للثقة، ونجاحهم في إعادة عدد كبير منهم لمستواه المعهود منذ تكليفهم بقيادة الفريق الأول خلال فترة قصيرة للغاية، بجانب فرض الاستقرار والانضباط الفني وهو ما انعكس بالإيجاب على النتائج بآخر مباراتين".

وتابع "لاعبو الفريق كانوا على قدر الثقة الموضوعة على عاتقهم من أجل استمرار مسيرة الانتصارات، رغم قوة المنافس الذي يتطلع للقب الدوري وقام باستقطاب لاعبين بمبالغ طائلة تتخطى الملايين. الجميع قدم أفضل ما لديه وقاتل في الملعب وكنا قريبين للغاية من خطف الثلاث نقاط لولا غياب التوفيق".

وأشار المشرف العام على قطاع الكرة "رغم التغييرات الاضطرارية التي تعرض لها الفريق باستبدال متولي وفارس للإصابة وإصرار بامبو والشامي على الاستمرار رغم معانتهما من الإصابة، إلا أن الفريق كان الأفضل واستعاد روح قتالية كانت غائبة منذ فترة طويلة برغم صغر المعدلات السنية".

وأكمل حديثه قائلا: "لدينا استراتيجية نعمل عليها منذ عودتنا لإدارة شئون النادي، وهي تشكيل قاعدة ناشئين كاملة تعمل على تغذية الفريق الأول بلاعبين شباب واعدين وقادرين على تحقيق نتائج مميزة تسهم في تحسين وضع الفريق بين الكبار، وتعيد الفريق كمنافس دائم على الألقاب سواء المحلية أو القارية. قطاع الناشئين هو الحل المثالي لنا نظرا لارتفاع اسعار اللاعبين بشكل جنوني".

وأشار "حرصنا منذ البداية على ضم لاعبين شباب مميزين من كل بقاع الجمهورية تحت السن بأسعار متوسطة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول، وأبرز دليل على ذلك تألق محمد صادق وعبد الرحمن مجدي ومصطفى فارس وأحمد أيمن ومحمد الضرف ومحمد بيومي وغيرهم مع الفريق الأول، دون تكبد خزينة النادي الملايين".

وأتم "الفريق برغم مركزه الحالي الذى يشغله بمسابقة الدوري والذى لا يرضى طموح مجلس الإدارة والجماهير، خرج بمكاسب كبيرة أهمها اكساب مجموعة من الناشئين الواعدين الثقة، وهو ما سيساهم في تحقيق نتائج مميزة والعودة للمنافسة على منصات التتويج في المواسم المقبلة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهة الجونة والزمالك.

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