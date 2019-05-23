تفاصيل اجتماع الخطيب مع عبد الحفيظ عن جدول الدوري.. "ضرر بالغ في حالة تأجيل مباريات لبعد أمم إفريقيا"

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مطولا بعد ظهر اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، للحديث عن موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية في الدوري.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي تفاصيل الاجتماع، مشيرا في البداية إلى "المواعيد التي أعلنها اتحاد الكرة مؤخراً أثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما وإنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط".

وشرح سيد عبد الحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم ومواعيد مباريات الأهلي و"تعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة وموافقته على أداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثمان مباريات وأيضًا عدم تعقيب الأهلي على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة وانتظارًا لاطلاع الكل بمسئولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة "، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وأكمل البيان "وجاء في قراءة مواعيد المباريات المتبقية، الترتيب الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف وأداء جميع الفرق لمبارياتها في أجواء مماثلة تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة".

وتطرق الاجتماع إلى "الاهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة"، وفقا للموقع الرسمي.

واستمرت الجلسة بين الخطيب ومدير الكرة قرابة الساعتين للحديث عن "الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الأندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الإفريقية، الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الإعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق آخرين"، وفقا لما ذكره النادي.

إلى جانب "الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة، وهي فترة لا تكفي لعملية الإحلال والإبدال التي تقوم بها كل الأندية مع نهاية كل موسم".

وكشف النادي " وتستمر المشاورات بين محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية بعد ظهر غدًا الجمعة يعقبها رفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي".

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن عقد الخطيب لاجتماع مع عبد الحفيظ لمناقشة مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري. (طالع التفاصيل)

ونشبت أزمة في الدوري سببها مواعيد مباريات البطولة مما أدى إلى اعتراض أندية عديدة على قرارات الاتحاد.

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ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا – يوليو – وذلك بعد وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية.

في صراع اللقب، الأهلي في صدارة الدوري بـ 74 نقطة بعد التعادل مع الإسماعيلي مع تبقي مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

الزمالك في المركز الثالث بـ 66 نقطة مع تبقي مواجهات الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

في صراع المركز الرابع، يتنافس المصري (33 مباراة – 49 نقطة) مع المقاولون العرب (32 مباراة – 47 نقطة) على المقعد الذي قد يؤهل لبطولة كأس الكونفدرالية في حالة كان بطل كأس مصر من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

أما صراع الهروب من الهبوط، فيتنافس عليه بتروجت (33 مباراة – 34 نقطة) والاتحاد السكندري (33 مباراة – 36 نقطة) والجونة (32 مباراة – 36 نقطة) وحرس الحدود (32 مباراة – 36 نقطة) والإنتاج الحربي (32 مباراة – 37 نقطة) ووادي دجلة (33 مباراة – 37 نقطة).

6 أندية تتصارع من أجل الهروب من المركز الـ 16 لتفادي الهبوط رفقة الداخلية والنجوم.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباريات المتبقية من هنا

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