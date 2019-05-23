تحدث أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عن الاجتماع الأول لـ "لجنة حل أزمة الدوري" والذي سيشهد حضور كل أطراف الأزمة.

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة بتواجد أحمد شوبير وأحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح إلى جانب إيهاب لهيطة وعامر حسين، لحل ما يخص أزمة مواعيد الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد شوبير: "الاجتماع سيبدأ في الواحدة والنصف ظهرا يوم الجمعة في مقر الاتحاد وسيشهد تواجد كل أطراف الأزمة المعنية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "سندعو كل أطراف الأزمة – الأندية - لحضور الاجتماع والاستماع إلى آرائهم. الكل سيكون حاضرا لمعرفة كل وجهات النظر".

وواصل "لن نُنهي الجلسة حتى نصل لاتفاق يُرضي جميع الأطراف. الأزمة كبيرة ونحن نعرف ذلك وسنرى الأفضل لمصلحة مصر".

وتابع "كل ما سنطلبه من الأندية هو تسيير الأمور من أجل مصلحة مصر ومن أجل بطولة أمم إفريقيا التي تستعد للانطلاق. نعلم أن الموسم الحالي يعد موسما استثنائيا وصعبا للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "لسنا ضد أي طرف من الأطراف وسنعمل على إرضاء الجميع. سنصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف".

وأتم "الاجتماع لن ينتهي حتى نصل لهذا الحل، ووقتها سأخرج وأعلن عن القرارات بشكل رسمي عقب نهاية الاجتماع مباشرة".

ونشبت أزمة في الدوري سببها مواعيد مباريات البطولة مما أدى إلى اعتراض أندية عديدة على قرارات الاتحاد.

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ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا – يوليو – وذلك بعد وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية.

في صراع اللقب، الأهلي في صدارة الدوري بـ 74 نقطة مع تبقي مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

الزمالك في المركز الثالث بـ 66 نقطة مع تبقي مواجهات الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

في صراع المركز الرابع، يتنافس المصري (33 مباراة – 49 نقطة) مع المقاولون العرب (32 مباراة – 47 نقطة) على المقعد الذي قد يؤهل لبطولة كأس الكونفدرالية في حالة كان بطل كأس مصر من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

أما صراع الهروب من الهبوط، فيتنافس عليه بتروجت (33 مباراة – 34 نقطة) والاتحاد السكندري (33 مباراة – 36 نقطة) والجونة (32 مباراة – 36 نقطة) وحرس الحدود (32 مباراة – 36 نقطة) والإنتاج الحربي (32 مباراة – 37 نقطة) ووادي دجلة (33 مباراة – 37 نقطة).

6 أندية تتصارع من أجل الهروب من المركز الـ 16 لتفادي الهبوط رفقة الداخلية والنجوم.

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