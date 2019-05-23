رئيس الزمالك: 50 ألف مشجع يحضرون نهائي الكونفدرالية

قال رئيس الزمالك إن وزير الداخلية وافق بالفعل على زيادة عدد المشجعين المسموح لهم بحضور إياب نهائي الكونفدرالية إلى 50 ألف مشجع.

وصرح رئيس الزمالك في فيديو بثه في يوتيوب "أشكر وزير الداخلية على استجابته وكذلك وزير الشباب والرياضة، 10 آلاف مشجع إضافي مع 40 ألفا، بذلك يصبح إجمالي الحضور 50 ألفا".

وواصل "غدا (الجمعة) بعد صلاة الظهر الجمهور يتفضل هنا في النادي عن طريق بوابة شارع جامعة الدول العربية، سنستكمل بيع التذاكر".

ويستضيف الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ملعب برج العرب يوم الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين بعدما خسر مباراة الذهاب بهدف متأخر للفريق المضيف.

وتوج الزمالك في الموسم الحالي بلقب السوبر المصري السعودي بعد الفوز على مضيفه الهلال بنتيجة 2-1 ويصارع غريمه التقليدي الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز.

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