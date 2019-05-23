ميدو يحث بيل على العودة لـ توتنام: لديه أموال كثيرة ويحتاج للاحترام

طالب أحمد حسام "ميدو" نجم المنتخب الوطني وتوتنام السابق من الويلزي جاريث بيل نسيان الأموال والعودة إلى توتنام ليكون جزءا من ثورة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ميدو تحدث عن بيل عبر إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية قائلا: "عليه أن يعود إلى توتنام ويلعب 3 أو 4 مواسم، لديه مال كثير أنا متأكد بأنه سيكون كافيا حاليا ليعيش حياة سعيدة مع عائلته".

ويتقاضى بيل 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من ريال مدريد رغم عدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان عليه وزيادة التقارير التي تقرب رحيله عن الملكي.

وتابع ميدو الذي ارتدى قميص توتنام لموسمين عن الويلزي "يحتاج للشعور بالحب والجماهير تحبه في توتنام، إذا عاد سيكون من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي مجددا".

ويؤمن ميدو أن بيل يستحق احترام أكثر في إسبانيا مواصلا "أعرف دائما عن بيل أنه في غاية الاحتراف، لقد قدم كل شيء لتوتنام وريال مدريد، وأؤمن أنه يستحق الاحترام".

وأردف "أود رؤيته يعود إلى توتنام، أتذكر أيامه الأولى حينما كنت هناك وكيف يتواجد وهو صغير مع والده ووالدته مشاهدا التدريبات".

وأكمل "ستعود رغبته في اللعب إذا عاد لتوتنام، اعتقد أنه من اللاعبين الذين يحتاجون الشعور بالحب للعب جيدا، والجميع يحبه في توتنام".

وأتم "الأخبار الواردة سيئة لأنك تشعر بأن هناك شيء ضده في ريال مدريد وأنه يحتاج للاحترام".

وحقق بيل 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا وكذلك لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا منذ انضمامه لصفوف ريال مدريد عام 2013.

ويمتلك بيل البالغ 29 عاما 3 أعوام مستمرة في تعاقده مع نادي العاصمة الإسبانية.

وشارك بيل في 42 مباراة هذا الموسم في كل البطولات مع ريال مدريد، ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6.

مع توتنام، لعب جاريث 203 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 56 هدفا وصناعة 58.

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