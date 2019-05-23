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حوار – فان بيرسي عن اعتذار لـ أرسنال وصدمة في مانشستر.. وماذا بعد الاعتزال
الخميس، 23 مايو 2019 - 22:31
كتب :
رامي جمال
فان بيرسى مانشستر
فان بيرسي
أرسنال
مانشستر يونايتد
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حوار – عامر حسين لأندية الدوري: لماذا تعترضون الآن بعد الاتفاق؟.. ورسالة للداخلية وبتروجت
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