حوار – فان بيرسي عن اعتذار لـ أرسنال وصدمة في مانشستر.. وماذا بعد الاعتزال

الخميس، 23 مايو 2019 - 22:31

كتب : رامي جمال

فان بيرسى مانشستر

فان بيرسي أرسنال مانشستر يونايتد

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