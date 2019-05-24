خاص في الجول يكشف الخطوة المتبقية في صيانة وتطوير استاد القاهرة

الجمعة، 24 مايو 2019 - 11:09

كتب : وليد الحسيني

استاد القاهرة في 2 أبريل 2019

بعد أشهر من الصيانة والتطوير، أصبح استاد القاهرة أقرب من أي وقت مضى للجاهزية التامة، ولا ينقصه سوى خطوة واحدة فقط.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمليات التجديد التي تتم في استاد القاهرة قاربت على الانتهاء بعد أن وصلت كشافات الإنارة الجديدة، وجاري الآن تركيبها.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "كشافات الإنارة التي يتم تركيبها باستاد القاهرة متطورة للغاية وقوة الإضاءة كبيرة، لذلك ستغير من شكل الملعب للأفضل".

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المصدر أتبع "الآن يتبقى فقط وصول مقاعد المدرجات، إذ سيتم تغيير مقاعد مدرجات استاد القاهرة بالكامل".

وأتم "من المنتظر أن تصل المقاعد خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي الخطوة الوحيدة المتبقية للانتهاء من الأعمال الرئيسية باستاد القاهرة".

استاد القاهرة أحد الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، ويستضيف مباريات المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو بجانب مصر.

وتفتتح البطولة يوم 21 يونيو المقبل بمباراة مصر وزيمبابوي على أرض استاد القاهرة.

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