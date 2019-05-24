يرى علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون وأحد من توج رفقة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 1998 حينما كان ضمن الطاقم الفني للمدرب محمود الجوهري أن قائمة الفراعنة للبطولة المقبلة شهدت اختيارات غير جيدة.

وتحدث علاء نبيل لـFilGoal.com قائلا: "القائمة بها بعض الظلم لبعض اللاعبين مثل محمد عواد الذي يسير بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة وفي كل مرة يخرج من القائمة في اللحظة الأخيرة".

وتابع "أيضا كيف لا ينضم عبد الله جمعة؟ من المميزات التي أحدثها كريستيان جروس مدرب الزمالك هي تحويل عبد الله من منتصف الملعب لظهير أيسر ويلعب بشكل جيد".

وأردف "من المفترض أن يكون عبد الله له الأولوية في التواجد في المنتخب".

وأكمل نبيل حديثه "أيضا كيف لا يتم ضم عمرو السولية؟ أحترم علي غزال ولكن ليس له بصمة واضحة مع منتخب مصر لفترة كبيرة".

وقال متسائلا: "لماذا يصر الجهاز الفني للمنتخب على ضم المحترفين؟ من المفترض أن يضم المحترف الذي سيكون له دور إيجابي مع الفريق فقط".

قبل أن يستدرك "الشيء الإيجابي الوحيد الذي قام به خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر هو ضم أحمد علي ويجب أن يكون الاختيار الأول في هجوم الفريق".

وتابع "مروان محسن وكوكا لم يضيفا الكثير لمنتخب مصر لذا أحمد علي له الأولوية في المشاركة في رأيي".

وعن وليد سليمان أتم علاء نبيل حديثه "هو بعيد عن المشاركة منذ فترة للإصابة وأعتقد أن ضيق الوقت لن يسمح له أن يستعيد مستواه سريعا، أعتقد أن ضمه جاء بسبب انسياق الجهاز الفني للمنتخب للضغط الإعلامي".

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