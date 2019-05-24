قائمة الـ 17 محترفا لـ تونس.. ضم ساسي ومعلول واستبعاد النقاز من أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم قائمة اللاعبين المحترفين للمنتخب، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر.

الفترة الأولى من معسكر المنتخب التونسي تبدأ في الأول من شهر يونيو المقبل وتمتد حتى الـ 11 من نفس الشهر.

وكشف الاتحاد التونسي قائمة المحترفين والتي تضم 17 لاعبا، وشهدت تواجد فرجاني ساسي وعلي معلول ثنائي الزمالك والأهلي.

وغاب حمدي النقاز عن قائمة تونس للمحترفين، بينما يعلن آلان جيراس في الـ 30 من شهر مايو الحالي، قائمة المنتخب بالكامل وتفاصيل المباريات الودية.

المحترفون الـ 17 هم:

فاروق بن مصطفى (حارس الشباب السعودي) – معز حسن (حارس نيس الفرنسي) – محمد دراجر (ظهير أيمن بادربورن الألماني) – رامي البدوي (مدافع الفيحاء السعودي) – ياسين مرياح (مدافع أوليمبياكوس اليوناني) – ديلان برون (مدافع جينت البلجيكي).

أسامة الحدادي (مدافع ديجون الفرنسي) – علي معلول (ظهير أيسر الأهلي) – نادر الجندري (فيسترلو البلجيكي) – ألياس السخيري (لاعب وسط مونبيليه الفرنسي) – فرجاني ساسي (لاعب وسط الزمالك) – نعيم السليتي (لاعب وسط ديجون الفرنسي).

بسام الصرارفي (جناح نيس الفرنسي) – سيف الدين الخاوي (لاعب وسط كاين الفرنسي) – يوسف المساكني (مهاجم يوبين البلجيكي) – وهبي الخزري (مهاجم سانت إيتيان الفرنسي) – فخر الدين بن يوسف (مهاجم الاتفاق السعودي).

حمدي النقاز صاحب الـ 26 عاما ظهير أيمن الزمالك لعب 21 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في منافسات كأس العالم الأخيرة، وظهر لآخر مرة بقميص المنتخب في لقاء ودي أمام منتخب المغرب في شهر نوفمبر من العام الماضي.

في شهر يناير من العام الجاري دخل حمدي النقاز في أزمة "تصريحات قوية" مع مكرم الميساوي حارس منتخب تونس لكرة اليد وأسامة حسني لاعب المنتخب لليد بسبب "تشاجر الثنائي مع أشرف السعفي لاعب النجم الساحلي لكرة اليد"، وفقا لقناة نسمة التونسية.

قناة نسمة التونسية زعمت في تقرير سابق لها أن "النقاز وجه عبارات غير أخلاقية لثنائي المنتخب بسبب حادثة التشاجر مع لاعب النجم الساحلي لكرة اليد".

الأزمة تسببت في خروج وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم للحديث عن الأمر، قائلا: "النقاز سفير رائع لتونس مع علي معلول في مصر وكذلك فرجاني ساسي".

وأضاف خلال ظهوره السابق مع قناة نسمة "النقاز اعتبره أخي الصغير، وصاحب أخلاق عالية، نعم ارتكب خطأ مع كرة اليد وأنا اعتذر نيابة عن النقاز للاتحاد التونسي لكرة اليد".

وواصل "عندما يحضر النقاز لتونس، سنجلس سويا وننهي الأمور ولنتعلم مما حدث في المستقبل".

وكرر "بصفتي، كما تقولون، كبير العائلة، اعتذر للاتحاد التونسي لكرة اليد. هذا واجبنا".

ورغم تصريحات رئيس الاتحاد إلا أن النقاز لم ينضم في المعسكر الأخير لمنتخب تونس، قبل أن يبرر المدرب سبب استبعاده بـ " اختياري رياضي – فني - لدينا محمد دراجر يقدم مستويات جيده مع فريقه".

والآن في قائمة المعسكر الأخير قبل أمم إفريقيا، لم يتواجد النقاز أيضا.

على الجانب الآخر شارك فرجاني ساسي الذي يغيب عن الزمالك بسبب الإصابة، في 45 مباراة دولية مع منتخب بلاده وشارك بكل تأكيد في كأس العالم ونجح في التسجيل مرة.

آخر ظهور لساسي مع المنتخب كان في التجمع الأخير ومواجهة الجزائر وديا في شهر مارس الماضي.

علي معلول شارك هو الآخر في 45 مباراة دولية مع منتخب تونس وظهر في كأس العالم.

الظهور الأخير لمعلول كان رفقة ساسي في لقاء الجزائر الودي الأخير في مارس الماضي.

منتخب تونس في المجموعة الخامسة في بطولة أمم إفريقيا رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.

ويفتتح المنتخب التونسي مشواره بمواجهة أنجولا في الـ 24 من شهر يونيو المقبل، ثم يواجه مالي ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة موريتانيا.

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