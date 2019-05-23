مران الزمالك – حضور مصطفى محمد وتدريبات تأهيلية لـ عماد السيد.. ومعسكر مغلق

حرص مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى طلائع الجيش على التواجد في مران الفارس الأبيض اليوم الخميس لمؤازره زملائه قبل نهائي الكونفدرالية.

الزمالك يستضيف نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتواجد مصطفى محمد داخل مقر نادي الزمالك وحضر مران الفريق لمؤازرة زملائه وتشجيعهم قبل لقاء نهضة بركان.

وعلى الجانب الآخر أدى عماد السيد تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وركض عماد السيد حول الملعب للحفاظ على لياقته، في ظل إصابته في اليد.

وعقد كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك جلسة فنية مع لاعبيه قبل انطلاق المران، لشرح بعض الأمور الفنية لتنفيذها خلال التدريبات.

وقرر جروس السفر إلى الإسكندرية عصر يوم الجمعة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء نهضة بركان.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته مساء يوم الجمعة في برج العرب.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب في المغرب بهدف مقابل لا شيء، ويحتاج للانتصار بفارق هدفين مع عدم اهتزاز شباكه لكي يتوج بلقب كأس الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في النهائي من هنا

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