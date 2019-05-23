قوائم أمم إفريقيا - أسامواه جيان يقود هجوم غانا ضمن 29 اسما بالقائمة الأولية

تصدر أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا قائمة بلاده التي تضم 29 لاعبا بكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بمصر بدءا من يونيو المقبل.

وتراجع أسامواه بعد أيام عن قرار إعلانه اعتزال اللعب دوليا، عقب مكالمة من رئيس البلاد لهداف النجوم السوداء التاريخي والأكثر مشاركة.

كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا ضم 3 حراس مرمى و10 مدافعين و11 لاعب وسط و5 مهاجمين.

ويخوض النجوم السوداء معسكرا تحضيرا في دبي بالإمارات العربية المتحدة بدءا من الأول من يونيو المقبل.

بطل القارة السمراء 4 مرات يلتقي نامبيا وجنوب إفريقيا وديا في إطار الاستعدادات للمسابقة.

ويعد جيفيري شلوب مدافع كريستال بالاس وإيمانويل بواتينج مهاجم داليان ييفانج الصيني ضمن أبرز الغائبين، بينما تم استبعاد ألفريد دونكان لاعب وسط ساسولو الإيطالي بسبب الإصابة في الكاحل.

ويغيب المدافع المخضرم هاريسون أفول لاعب الترجي السابق وكذلك ريتشموند بواكي مهاجم ريد ستار الصربي.

وجاءت القائمة كاملة كالآتي:

حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري (ماريتزبورج الجنوب إفريقي) – لورانس أتيزيجي (سوشو الفرنسي) – فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو الغاني).

الدفاع: جون بوي (ميتز الفرنسي) – أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) – عبد الرحمن بابا (ريمس الفرنسي) – لومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) – قاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) – جوناثان منساه (كولمبوس كرو الأمريكي) – جوزيف أيدو (جينك البلجيكي) – نوهو موسى (سان جالين السويسري) – جوزيف أتاماه (باشاك شهير التركي) – محمد الحسن (هارتس أوف أوك الغاني).

الوسط: مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – توماس بارتي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كوادو أسامواه (إنتر الإيطالي) – أبنيزر أفوري (نيويورك الأمريكي) – أفري أكوا (إيمبولي الإيطالي) – أندريه آيوا (فينربهاتشه التركي) – كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) – صامويل واسو (تشوكاريتشكي الصربي) – توماس أجيبونج (هبرنيان الأسكتلندي) – ياو يوباه (نومانسيا الإسباني) – عبدول فاتاو (أشانتي كوتوكو).

الهجوم: جيان أسامواه (قيصري سبور التركي) – جوردان آيوا (كريستال بالاس الإنجليزي) – عبد المجيد واريس (نانت الفرنسي) – كاليب إيكوبان (طرابوزن سبور التركي) – كاوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني).

وتقع غانا في المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وبينين وغينيا بيساو، وتُلعب مبارياتها في استاد الإسماعيلية.

النجوم السوداء تستهل مواجهاتها بلقاء بنين يوم 25 يونيو ثم الكاميرون يوم 29 من نفس الشهر وأخيرا غينيا بيساو يوم 2 يوليو، على استاد السويس.

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