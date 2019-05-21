خاص القائمة الأولية - عبد الغني لـ في الجول: أجيري حر في اختياراته.. ولنا حق محاسبته

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 21:48

كتب : بسام أبوبكر

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - مجدي عبد الغني

دعم مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارات خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني.

أجيري اختار قائمة أولية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر، ضمت 25 اسما، وشهدت العديد من المفاجآت.

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وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "أجيري هو المدير الفني، وهو حر في اختياراته".

وشدد: "لا بد من دعمه، وفي النهاية سنقوم كمسؤولين في اتحاد الكرة بمحاسبته".

وتعجّب بطل إفريقيا 1986: "لو علّق الجميع على اختيارات أجيري، فيجب على كل الناس الحضور والعمل كمدير فني للمنتخب".

واختتم: "هذه اختيارات أجيري، وقد تعاقدنا معه لوضع رؤيته وبصمته الفنية، ولن نتدخل نهائيا في الأمور الفنية، ولكننا سنحاسبه في النهاية".

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