قوائم أمم إفريقيا – منافس مصر.. كاسونجو يقود هجوم الكونغو الديمقراطية

أعلن فلورين إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن قائمة أولية من 32 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

الكونغو الديمقراطية تشارك في النسخة الـ32 لكأس الأمم الإفريقية، التي تقام على أرض مصر ما بين 21 يونيو و19 يوليو.

وتتواجد الكونغو الديمقراطية في المجموعة الأولى رفقة: مصر، وأوغندا، وزيمباوبي.

طالع قائمة مصر الأولية من هنا

وشهدت القائمة استدعاء كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المعار للوحدة السعودي، على الرغم من غيابه أغلب فترات الدور الثاني للإصابة.

كاسونجو يمتلك مباراتين دوليتين سابقتين مع الكونغو، سجل خلالهما هدفا واحدا.

كما شهدت القائمة توجيه الدعوة لـ آرثر ماسواكو ظهير أيسر وست هام يونايتد الإنجليزي.

فيما غاب المهاجم ديومارسي مبوكاني لاعب رويال أنتروب البلجيكي صاحب الـ41 مباراة دولية و18 هدفا.

ويظهر في القائمة كل من: جيانيلي إمبولا لاعب رايو فايكانو الإسباني، وشانسيل مبيمبا لاعب بورتو البرتغالي، ويانيك بولاسي لاعب أندرلخت البلجيكي.

ويغيب جونيور كابانجا لاعب أستانا الأذربيجاني، وبينيك أفوبي الذي سجل 8 أهداف مع فريقه ستوك سيتي في دوري القسم الثاني الإنجليزي، ونيسكنز كيبانو لاعب وسط فولام الإنجليزي، وجيل كاكوتا لاعب رايو فايكانو.

وتبدأ الكونغو الديمقراطية مبارياتها في أمم إفريقيا بمواجهة أوغندا على استاد القاهرة الدولي يوم 22 يوليو، ثم تصطدم بـ مصر يوم 26 يوليو على استاد القاهرة أيضا، وأخيرا تواجه زيمبابوي على استاد الدفاع الجوي يوم 30 يونيو.

الكونغو الديمقراطية تملك لقبين سابقين في أمم إفريقيا تحت اسم زائير عامي 1968 و1974، والأخيرة كانت من أرض مصر.

ومن المنتظر تقليص القائمة إلى 23 لاعبا في وقت لاحق.

قائمة الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري) – كاتيمبوي أوجوي كالامباي (سانجا باليندي)

الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – بوتولي بومبونجا (فيتا كلوب) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – فابريس نساكالا (ألانيا سبور التركي) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتسراي التركي) – ويلفريد موكي (كونيا سبور التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب)

الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – نيلسون مونجانجا (فيتا كلوب) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) – لوامبا نجوما (فيتا كلوب) – آرون تشيبولا (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني)

الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – تشادراك أكولو (شتوتجارت الألماني) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي) – كابونجو كاسونجو (الوحدة السعودي) – جاكسون موليكا (مازيمبي)

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