خاص القائمة الأولية - فاروق جعفر لـ في الجول: لماذا لا ينظر أجيري للاعبين المميزين في الدوري ويتجه للمحترفين

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 21:27

كتب : بسام أبوبكر

فاروق جعفر

انتقد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق اتجاه خافيير أجيري لضم لاعبين محترفين في قائمة الفراعنة الأولية لكأس الأمم الإفريقية على حساب لاعبين متألقين في الدوري المصري.

وقال فاروق جعفر لـFilGoal.com: "لا أعرف سبب عدم اختيار أجيري للاعبين متميزين من الدورى المصري".

وتابع "البطولة المحلية مليئة باللاعبين المتميزين أمثال عمرو السولية وكهربا ورمضان صبحي وعبد الله جمعة، ولا اعرف سببا لاستبعاد هؤلاء من البطولة فهم أفضل من بعض اللاعبين المحترفين".

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وأضاف جعفر "أجيري يضم البعض لمجرد اسم محترف، ولكن هناك بعض المحترفين لا يشاركون من الأصل مع أنديتهم ومستواهم الفني لا يؤهلهم للانضمام لصفوف المنتخب".

وأتم نجم الزمالك السابق "لماذا لا ينظر أجيرى والجهاز الفني للبطولة المحلية، خصوصا النسخة الجارية التي أفرزت بعض اللاعبين المتميزين".

خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة أعلن اليوم الثلاثاء قائمة المنتخب والتي شهدت عدة مفاجآت (طالع القائمة كاملة).

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