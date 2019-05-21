القائمة الأولية - عواد يوجه سؤالا لناجي بسبب التدريب على طريقة الحضري

واصل محمد عواد حارس الوحدة السعودي توجيه الانتقادات لأحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر بعد استبعاده من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية.

محمد عواد النادي : الوحدة

وأعلن منتخب مصر يوم الثلاثاء قائمته الأولية التي ضمت 4 حراس هم أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل و21 لاعبا (التفاصيل).

وكتب عواد عبر حسابه على "تويتر": "كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم ولزملائي الحراس تحديدا، وحتى لا يفهم أحد كلامي بشكل خاطئ ويفسره بأنه هجوم على المنتخب أنا لدي أسئلة واحتاج لإجابات".

وأوضح "لماذا يا كابتن ناجي طلبت مني أتدرب معك بعد انتهاء موسمي مع الوحدة السعودي مثلما فعلت مع الكابتن عصام الحضري قبل كأس العالم حتى أكون جاهزا لمعسكر كأس الأمم وأنا أساسا لست في اختياراتك".

وأضاف عواد "ليس لدي مشكلة في عدم اختياري للمنتخب لأن كل شيء نصيب، لكن مشكلتي في الوعود والتصريحات الإعلامية المرضية للجميع".

كان عواد تعجب من قرار استبعاده، وكتب عقب إعلان القائمة موجها لحديثه لناجي "عندما تأتي لمشاهدتي على الطبيعة في السعودية وتقول لي إن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب منك ترشيح حارس مرمى فاقترحت اسم عواد عليه"، وتساءل "على أي أساس رشحت اسمي؟". ( اقرأ ما كتبه عواد )

ورد ناجي عبر FilGoal.com قائلا: "من الضروري أن نبتعد عن أي أشياء تشتت تركيزنا قبل البطولة". ( اقرأ تصريحاته )

اقرأ أيضا

وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة

القائمة الأولية - نبيه لـ في الجول: اختيارات أجيري منطقية.. وتواجد السعيد ضروري

بعد استبعاده من قائمة المنتخب - عواد لـ ناجي: لماذا قمت بترشيحي للخطيب؟

بعد الإعلان عن القائمة الأولية.. اختر تشكيل منتخب مصر في كأس الأمم

من يحمل شارة قيادة منتخب مصر في أمم إفريقيا؟ تعرف على ترتيب قادة الفراعنة

القائمة الأولية - جمال عبد الحميد لـ في الجول: أخشى تعرض مصطفى محمد لصدمة عصبية