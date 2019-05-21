خاص القائمة الأولية - السقا لـ في الجول: أجيري غير مدرك لضغوط البطولة.. واستبعاد رمضان يدمره

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 21:00

كتب : أحمد شاكر

مصر الجزائر رفيق صايفى عبد الظاهر السقا

يرى عبد الظاهر السقا، مدافع منتخب مصر السابق، أن استبعاد رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، من قائمة المنتخب الوطني الأولية لبطولة أمم إفريقيا سوف يدمر مسيرته في الدوري الإنجليزي.

خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة أعلن اليوم الثلاثاء قائمة المنتخب والتي شهدت عدة مفاجآت (طالع القائمة كاملة).

وقال السقا صاحب الـ111 مباراة دولية تعليقا على القائمة: "رأيي لن يغير شيئا، وأعتقد أن الجهاز الفني هو من يتحمل اختياراته. أعتقد أن هناك أمورا فنية كثيرة ليست صحيحة".

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وأضاف "هناك أشياء كثيرة من الممكن أن نتحدث عنها، ولكن في النهاية الموضوع خارج من أيدينا ورأينا لا يمثل شيئا".

وتابع اللاعب المتوج بثلاث بطولات إفريقية "سنتحدث وفي النهاية كلام أجيري هو من سينفذ، فهو يتحمل اختياراته. أعتقد أنه غير مدرك لمدى الضغوط التي ستكون في البطولة".

واختتم مشيرا إلى "عمرو السولية ومصطفى محمد من حقهم التواجد في المنتخب. رمضان صبحي للأسف تدمر، أعتقد أنه بعد ذلك لن يستمر في الدوري الإنجليزي".

منتخب مصر يواجه تنزانيا وغينيا وديا يومي 13 و16 يونيو على الترتيب في ملعب برج العرب استعدادا للبطولة الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

منتخب مصر لعب سابقا مع المدير الفني المكسيكي أجيري 6 مباريات حقق خلالهم الفوز في 4 مواجهات وخسر مرة وتعادل أخرى.

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