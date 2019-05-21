انتقد خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري استبعاده من اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر للقائمة الأولية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

خالد قمر النادي : الاتحاد السكندري

وقال خالد قمر لـFilGoal.com: "أنا أكثر مهاجم سجلت أهدافا في مصر هذا الموسم".

وأوضح "سجلت 14 هدفا في الدوري و4 أهداف في الكأس وهدفا في البطولة العربية".

وأضاف منتقدا القائمة "رغم كل ذلك، لم يتم اختياري في قائمة المنتخب".

وأتم "لم يتم اختياري لأن هناك مصالح تتحكم في الاختيارات داخل منتخب مصر".

وأعلن منتخب مصر يوم الثلاثاء قائمته الأولية التي ضمت 4 حراس و21 لاعبا من بينهم 3 مهاجمين هم مروان محسن وأحمد علي وأحمد حسن "كوكا" (التفاصيل).

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