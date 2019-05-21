وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة منتخب مصر الأولية لكأس أمم إفريقيا، والتي شهدت استدعاء 25 لاعبا، قبل استبعاد لاعبين لتصل القائمة إلى 23 لاعبا، يواجهون تنزانيا وغينيا وديا يومي 13 و16 يونيو.

وبعدها، يقود فراعنة المدرب خافيير أجيري آمال المصريين في حصد كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في استاد الرعب، استاد القاهرة. منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى ضد زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

شهدت اختيارات أجيري الكثير من المفاجآت، أولها ظهور وليد سليمان لأول مرة بقميص المنتخب منذ 13 نوفمبر 2016 حينما كان على الدكة في فوز منتخب مصر على غانا في تصفيات كأس العالم 2018. وليد سليمان كان قد أعلن من قبل اعتزاله الدولي قبل أن يصرح بأنه "تحت أمر المنتخب".

كذلك، عاد عبد الله السعيد لصفوف المنتخب، حيث يعد ذلك أول انضمام له في عهد أجيري بعد أن كان أساسيا طوال فترة المدرب السابق، هيكتور كوبر.

أحمد علي كامل هداف الدوري سيحصل على فرصة لزيادة مبارياته الـ7 الدولية حيث تم إعلان اسمه ضمن 3 رؤوس حربة، أحمد حسن "كوكا" ومروان محسن.

القائمة شهدت أيضا مفاجآت عديدة، مثل انضمام أحمد أبو الفتوح ظهير سموحة الأيسر المعار من الزمالك وعدم انضمام ظهير الزمالك الأيسر عبد الله جمعة.

أبو الفتوح لعب 13 مباراة في الدوري مع سموحة هذا الموسم، وصنع هدفا وحيدا، أما عبد الله جمعة فلعب 20 مباراة محليا وصنع فيهم هدفا واحدا.

وكذلك استمر غياب جناحي الأهلي والزمالك، رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" عن اختيارات أجيري.

الجهاز الفني للمنتخب اختار 4 حراس، هم أحمد الشناوي ومحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل، مع عناصر الفريق الأساسية مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وطارق حامد.

القائمة شهدت أيضا غيابات مثل علي جبر مدافع مصر الأساسي في كأس العالم الماضي والذي انضم لمعسكر منتخب مصر الماضي، ولاعبين يمكن وصفهم بـ"رجال أجيري" مثل محمد هاني وعمرو السولية، حيث كان الأول حاضرا في كل اختيارات أجيري منذ تعيينه، أما الثاني فتم اختياره للمعسكر الأخير والمعسكر الذي سبقه، لكنه تركه للإصابة.

وأتت القائمة كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) – محمد الشناوي (الأهلي) – محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) – محمد أبو جبل (سموحة)

الدفاع: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) – أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) – عمر جابر (بيراميدز) – علي غزال (فيرينسي البرتغالي) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أحمد أيمن منصور (بيراميدز) – محمود علاء (الزمالك) – أحمد أبو الفتوح (سموحة)

الوسط: وليد سليمان (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – محمد النني (أرسنال الإنجليزي) – طارق حامد (الزمالك) – محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) – عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)

الهجوم: أحمد علي كامل (المقاولون العرب) – محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – مروان محسن (الأهلي) – أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)

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