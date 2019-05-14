نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك

لم يقف فوزي لقجع الرئيس الشرفي لنادي نهضة بركان ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم مكتوف الأيدي أمام التحذيرات التي وجهها له رئيس الزمالك قبل أيام، وذلك قبل مواجهة الفريقين في نهائي الكونفدرالية.

رئيس الزمالك حذر لقجع قبل أيام "من فضلك، فكر جيدا فيما ستفعله (..) لا نريد أن تتسبب أنت في الإساءة للعلاقات. إذا كنت سعيدا بأنك نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، فلا تنسى أن مقر الاتحاد يتواجد في القاهرة" (طالع التفاصيل).

ورد لقجع على تلك التحذيرات قائلا: "لم أكن أريد الخوض في هذا الموضوع من قبل، ولكن لا توجد أي علاقة بيني و بين رئيس الزمالك، كان هناك فقط اتصال وحيد بيننا عندما اتصل بي هو من أجل أن أسمح لخالد بوطيب بمغادرة المعسكر المغربي للتفاوض مع الزمالك و كان ردي واضحا وقاطعا وقتها وقلت له لا".

وأشار نائب رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة "آشكاين" المغربية "قلت له إنه في تدبير الفريق الوطني هذه الأمور غير قابلة للنقاش وقد أجبته باحترافية ولباقة، وإن كان آخذني على هذا الرد فلا يوجد إشكال".

وأضاف "إذا تكلمنا على التحكيم وما إلى ذلك لنرى ونعرف من استفاد من الألقاب طيلة الـ20 سنة الماضية، وخلال هذه السنين نرى من ترأس لجنة التحكيم وبدون الخوض في باقي اللجان للكاف. في علمي أنه خلال 20 سنة لم تستفد الأندية المغربية أو المنتخب".

ولفت "بالعودة إلى تقارير الكاف فأنني كنت السبب وراء تواجد الـVAR في النهائي بين نهضة البركان والزمالك، فأنا من طلبته".

وأكمل "بالنسبة لأهداف النهضة أمام الصفاقسي فأنا أقول لك كرئيس النادي والاتحاد المغربي إننا نقبل الانسحاب وأن تواجهوا الصفاقسي، لكن لمن يريد أن يعطينا دروس فليرى كيف تأهل فريقه أولا بعد أن تخطت الكرة مرماه بالأمتار، قبل أن يتكلم علينا ليعطينا دروس أو موعظة في هذا الشيء".

وأوضح "بالنسبة للإنذارات التي انطلقت في الفندق الذي أقيم فيه الصفاقسي فجرا كانت حسب التقرير الرسمي للفندق بسبب وجود تدخين لا غير، لأنه لا يشرفنا أن نلعب نهائي بهذه الأمور التي تم اتهامنا فيها".

وواصل الحديث بلهجة واثقة "أنصحه أنني لا أقبل التهديد، وأقول له بأن ممارسة الضغوطات النفسية على فرق الخصم أساليبها تطورت ولم تعد كما كانت، وعليه أن يطور أساليبه ليتناسب مع مكانة الزمالك العريقة".

وأردف "وفيما يخص الحفاوة والاستقبال أقولها دائما مرحبا بالفريق المصري الشقيق وجمهور الزمالك في بلده الثاني المغرب ومدينته وسيكونوا في أحسن ضيافة لهم هنا، المغاربة الذين لا يحتاجون لأحد للتذكير بتاريخهم الذي يمتد إلى قرون".

لقجع أتم "الكرة ستلعب داخل الميدان فقط وسأكون أول المصفقين والمباركين للمتوج بلقب بطولة الكونفدرالية".

الزمالك يحل ضيفا على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية في الـ 19 من شهر مايو المقبل.

الاتحاد الإفريقي لم يعلن حتى الآن حكم لقاء المباراة، ولكن رئيس الزمالك أعلن "تغيير الحكم" وشكر أحمد أحمد رئيس كاف على ذلك، في تصريحات تلفزيونية.

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