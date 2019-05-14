خاص خبر في الجول – تضاؤل فرص بوطيب في اللحاق بنهائي الكونفدرالية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 - 18:15

كتب : مراسل في الجول

خالد بوطيب - الشناوي - الزمالك - الأهلي

باتت فرص خالد بوطيب مهاجم الزمالك أقل في اللحاق بقائمة الفريق الأبيض عن مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

وعلم FilGoal.com أن بوطيب لم يتعاف من إصابته بشكل كامل حتى الآن، وهو ما يؤثر على فرص لحاقة بالمباراة.

ومن المقرر أن يخضع المهاجم المغربي لفحوصات طبية إضافية غدا الأربعاء، للاستقرار على القرار النهائي بشأن انضمامه للقائمة من عدمه.

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وأصيب بوطيب في مباراة الزمالك والإسماعيلي في 18 إبريل وغادر الملعب في الدقيقة 26 ولم يشارك مع الفارس الأبيض منذ ذلك الوقت.

ويلعب الزمالك ضد مضيفه نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب كأس الكونفدرالية.

على أن يستضيف مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري.

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