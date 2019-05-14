كوليبالي ينضم لكارتيرون في الرجاء

أعلن الرجاء المغربي التعاقد مع المدافع المالي ساليف كوليبالي لاعب الأهلي السابق.

وبذلك يدخل كوليبالي تجربة ثالثة جديدة تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء، بعدما قاده في مازيمبي الكونغولي والأهلي.

كان كوليبالي انضم للأهلي صيف 2018، وشارك مع الفريق الأحمر في 22 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف.

ورحل المدافع المالي صاحب الـ31 عاما عن الأهلي في يناير بعد فسخ العقد بالتراضي.

يذكر أن الرجاء تعاقد مع كاتيرون لقيادة الفريق بعد رحيله عن الأهلي.

وقاد المدرب الفرنسي فريقه للتتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي.

وقام النادي المغربي بتجديد تعاقد كارتيرون مؤخرا لمدة موسم إضافي.

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