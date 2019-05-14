كوليبالي ينضم لكارتيرون في الرجاء

الثلاثاء، 14 مايو 2019 - 19:48

كتب : محرر في الجول

ساليف كوليبالي ينضم للرجاء

أعلن الرجاء المغربي التعاقد مع المدافع المالي ساليف كوليبالي لاعب الأهلي السابق.

وبذلك يدخل كوليبالي تجربة ثالثة جديدة تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء، بعدما قاده في مازيمبي الكونغولي والأهلي.

كان كوليبالي انضم للأهلي صيف 2018، وشارك مع الفريق الأحمر في 22 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف.

أخبار متعلقة

عامر حسين يرد عبر في الجول بالمستندات: كل الأندية لدي سواسية.. لا أرد إلا بالعمل الأهلي يكشف لـ في الجول سبب طلب نقل مباراة إنبي لـ برج العرب.. "الحصول على الموافقة صعب" الخطيب يعقد اجتماعا مطولا مع فتحي مبروك لتقييم وتطوير قطاع الناشئين إنبي لـ في الجول: تم إبلاغنا برفض نقل مباراة الأهلي لـ برج العرب.. ولم نطلب حكام أجانب لهذا السبب

ورحل المدافع المالي صاحب الـ31 عاما عن الأهلي في يناير بعد فسخ العقد بالتراضي.

يذكر أن الرجاء تعاقد مع كاتيرون لقيادة الفريق بعد رحيله عن الأهلي.

وقاد المدرب الفرنسي فريقه للتتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي.

وقام النادي المغربي بتجديد تعاقد كارتيرون مؤخرا لمدة موسم إضافي.

اقرأ أيضا

إنبي لـ في الجول: تم إبلاغنا برفض نقل مباراة الأهلي لـ برج العرب.. ولم نطلب حكام أجانب لهذا السبب

الأهلي يكشف لـ في الجول سبب طلب نقل مباراة إنبي لـ برج العرب.. "الحصول على الموافقة صعب"

عامر حسين: عدم رد القوات المسلحة على طلب الأهلي حتى مساء الثلاثاء يعني مواجهته إنبي في بتروسبورت

تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي "الأول بجدارة"

أجانب منسيون - حوار في الجول.. بوبا: من أسماني "بوبا النيجيري"!

حكاية عمر صلاح – "قيادي.. لا يخاف.. لاعب كرة"

حكايات في رمضان – أندري شيفتشينكو.. "لم أخسر إيماني قط بنفسي"

الرجاء كارتيرون الأهلي كوليبالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

لاسارتي يستشهد بـ بنزيمة للحديث عن أزارو ويُصرح: مواجهة الزمالك بعد أمم إفريقيا؟ لن أتحدث عن فرضيات 5 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: كيف يقولون إن الأهلي ليس منافسهم على الدوري.. لماذا تلك "العنجهية"؟ 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: لاسارتي يفضل عدم تأجيل مواجهة الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
مدرب الأهلي: نواجه ما حدث لمانشستر سيتي وليفربول 5 ساعة | الدوري المصري
علي ماهر مبررا الخسارة أمام الأهلي: أهدرنا فعوقبنا 5 ساعة | الدوري المصري
يوسف: تبديلات لاسارتي دائما هجومية.. وهذه مكاسبنا من لقاء إنبي 6 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسام حسن يفسر سبب انفعاله بعد مباراة الأهلي.. ويتوقع بطل الدوري 2 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 صراع هداف الدوري الإنجليزي - الأرقام تنصف صلاح

قد ينال إعجابك