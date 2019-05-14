كيف تشاهد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

بدأ مساء اليوم الثلاثاء البث التجريبي لقناة "تايم سبورت" الرياضية الأرضية التي يتزامن بثها مع الاستعدادات لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل.

ويمكن أن تشاهد القناة عبر البث الأرضي وهناك خطوة أخرى تساعدك على مشاهدتها عبر حاسبك الشخصي.

لمزيد من التفاصيل طالع الخبر عبر موقع FilFan.com من هنا.

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