رئيس الزمالك: شكرا أحمد على تغيير حكم نهائي الكونفدرالية.. وتحذير لرئيس نهضة بركان

شكر رئيس مجلس إدارة الزمالك، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي بعدما قرر تغيير حكم ذهاب نهائي الكونفدرالية، وفقا لتصريحات رئيس الزمالك.

الزمالك يحل ضيفا على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية في الـ 19 من شهر مايو المقبل.

الاتحاد الإفريقي لم يعلن حتى الآن حكم لقاء المباراة، ولكن رئيس الزمالك أعلن "تغيير الحكم".

وقال رئيس الزمالك: "أشكر أحمد أحمد على قراره بتغيير حكم لقاء الذهاب وكذلك على تطبيق تقنية الفيديو".

قبل أن يوجه رئيس الزمالك، رسالة تحذيره إلى رئيس نهضة بركان، قائلا: "من فضلك، فكر جيدا فيما ستفعله".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "نكن كل الاحترام لشعب المغرب الشقيق ولا نريد أن تتسبب أنت – رئيس نهضة بركان – في الإساءة للعلاقات".

وواصل في رسالته "إذا كنت سعيدا بأنك نائب رئيس الاتحاد الإفريقي، فلا تنسى أن مقر الاتحاد يتواجد في القاهرة".

وتابع "أنت رجل محترم ولا يصح على الإطلاق ما حدث أمام الصفاقسي التونسي ولا يجب أن يتكرر لـ الزمالك. نحن لسنا في معركة".

وأكمل رسالته "إذا أردت الانتصار فلا مشكلة أن يحدث ذلك داخل الملعب بالاجتهاد وليس بالأساليب غير الرياضية مثل ضرب اللاعبين وإزعاجهم في الفندق وما إلا ذلك".

وأتم "لاعبو نهضة بركان سيأتون إلى مصر وسينتظرهم أفضل استقبال ونريد المثل".

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 28 مباراة، بينما يحتل نهضة بركان المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري المغربي برصيد 34 نقطة من 27 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان من هنا

اقرأ أيضا:

الهابط الأول.. النجوم "تعود إلى الماضي" بالخسارة أمام المقاصة.. وإنبي يفوز أمام الاتحاد

الصراع يحتدم للبقاء والمركز الرابع.. المقاولون يضرب الجونة.. والحدود يهرب بفوز غال على المصري

من أجل نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يطير إلى المغرب بطائرة خاصة

قوائم أمم إفريقيا – أبرزهم أونانا وأبو بكر.. سيدورف يختار 34 اسما للدفاع عن لقب الكاميرون

هاني رمزي لـ في الجول: الجهاز الفني في انعقاد تام لاختيار قائمة مصر لكأس الأمم