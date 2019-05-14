قوائم إفريقيا - أجايي في قائمة انتظار نيجيريا.. وعودة القائد ميكيل

أعلن جيرنوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن قائمة أولية من 25 لاعبا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

قائمة اختار رور 6 لاعبين في قائمة الانتظار، من ضمنهم جونيور أجايي لاعب الأهلي المصري.

أجايي لا يمتلك سوى مباراة دولية واحدة في مارس 2018، عندما دخل بديلا لمدة دقيقتين أمام صربيا.

المدرب الألماني حضر مباراة للأهلي من الملعب على هامش تواجده في مصر للتواجد في فعاليات القرعة، وقرر في الأخير استبعاده من القائمة الأولية، والاكتفاء بضمه في قائمة الانتظار.

وشهدت القائمة عودة القائد المخضرم جون أوبي ميكيل الذي لم ينضم لصفوف النسور منذ كأس العالم 2018.

كما يظهر الحاسم أحمد موسى لاعب النصر السعودي، وأليكس إيوبي جناح أرسنال الإنجليزي، وصامويل تشوكويزي موهبة فياريال الشابة.

فيما استبعد رور جناحه إيزاك سوكسيس لاعب واتفورد، وأوتشي أجبو لاعب ارتكاز رايو فايكانو الإسباني.

المدرب النيجيري سيكون عليه استبعاد لاعبين اثنين في وقتٍ لاحق قبل أن يعلن عن قائمته النهائية المكونة من 23 اسما.

نيجيريا تسعى للظفر بلقبها الرابع، بعد التتويج أعوام 1980، 1994، 2013.

وتتواجد نيجيريا في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقة 2019، رفقة غينيا، مدغشقر، بوروندي.

قائمة نيجيريا:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)

الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني) – سيمي أجايي (روثرهام يونايتد الإنجليزي)

الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا الإسرائيلي)

الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتسراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي) – بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – كيليتشي إهيانتشو (ليستر سيتي الإنجليزي) – صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني)

قائمة الانتظار: ثيوبيلوس أفيلوكاي (إنيمبا) – ميكيل أجو (فيتوريا البرتغالي) – بريان إدو (لوكوموتيف موسكو الروسي) – جونيور أجايي (الأهلي المصري) – فالنتين أوزورنوافر (إنيمبا) – إكويم أوتين (ماكابي حيفا الإسرائيلي)

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