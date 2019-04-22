كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي أن النادي قرر عدم سفر اللاعب لـ ألمانيا من أجل العلاج.

رمضان صبحي غاب عن لقاء الأهلي الأخير في الدوري أمام بيراميدز بسبب إصابة في العضلة الأمامية.

نادر شوقي تحدث في وقت سابق ليكشف اتفاقه مع الأهلي على سفر رمضان لألمانيا من أجل العلاج. (طالع التفاصيل)

لكن الاتفاق اختلف الآن واللاعب لن يُسافر ألمانيا.

وقال نادر شوقي: "كنا قد قررنا بالفعل سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا من أجل العلاج ولكن الأهلي كان لديه وجهة نظر أخرى".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي رأى أن الإصابة لا تستدعي السفر إلى ألمانيا وأنه يمكن علاجها بكفاءة وجودة عالية في مصر".

وواصل "وافقنا على وجهة نظر النادي وقررنا بشكل مشترك الإبقاء على رمضان صبحي في مصر للعلاج بدلا من السفر لألمانيا".

رمضان صبحي الذي انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي على سبيل الإعارة شارك في 10 مباريات مع المارد الأحمر في بطولة الدوري سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

محمد محمود

وعلى الجانب الآخر تحدث نادر شوقي عن محمد محمود قائلا: "محمد محمود سيسافر إلى ألمانيا في غضون الأيام القليلة المقبلة وسيبقى هناك لمدة 3 أسابيع".

وأوضح "اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي شامل في ألمانيا مع الخبير الذي أجرى لها العملية الجراحية".

وأكمل حديثه قائلا: "اللاعب سيعود بعدها لكي يبدأ مرحلة التأهيل ببرنامج إعداد بدني ثم تدريبات منفرد ثم يبدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية".

محمد محمود الذي انضم لـ الأهلي قادما من وادي دجلة تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة في الثامن من شهر يناير من العام الحالي.

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