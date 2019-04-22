توقع أيمن منصور نجم الزمالك السابق أن مباراة الأبيض أمام بيراميدز ستشهد الكثير من الأهداف كما حدث بينهما في الدور الأول.

ويلعب الزمالك غدا الثلاثاء ضد بيراميدز ضمن الجولة الـ26 للدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويفقد الزمالك نجمه التونسي فرجاني ساسي لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة حسنية أغادير المغربي في الكونفدرالية الإفريقية.

FilGoal.com سأل نجوم الزمالك والكرة المصرية السابقين عن رأيهم في المباراة ومن الأقرب للفوز وكيف سيكون شكل المنافسة على لقب الدوري، وأيضا كيف يستطيع الزمالك إيقاف خطورة نجوم بيراميدز في المباراة.

وقال أيمن منصور لـFilGoal.com: "أتوقع مباراة قوية بين الطرفين، الزمالك يريد الفوز للاستمرار في المنافسة على الدوري والأمر نفسه بالنسبة لبيراميدز الذي إذا انتصر سينافس بقوة على اللقب".

وأضاف "لذلك أتوقعها مباراة قوية كما حدث بين الفريقين في الدور الأول وانتهت المباراة بالتعادل 3-3".

من يعوض ساسي وبوطيب؟ أجاب أيمن منصور "في الهجوم عمر السعيد ظهر بمستوى جيد في المباريات السابقة وكان إيجابيا على المرمى لذلك هو الأنسب لقيادة خط المقدمة في الزمالك".

وعن بديل ساسي قال "أما في وسط الملعب الأنسب لمجاورة طارق حامد هو محمد إبراهيم الذي يمثل مع أوباما ثنائي صانع ألعاب خلف المهاجم عمر السعيد".

وأتم تصريحاته بالحديث عن نجله أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز والذي سيغيب عن المباراة للإيقاف قائلا: "أحمد حصل على بطاقة صفراء غير مستحقة في مباراة الأهلي السابقة بعد مشادة مع وليد أزارو وأشهر الحكم الإنذار للثنائي، بالتأكيد كنت أتمنى مشاركته في اللقاء".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أكثر من الأبيض.

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