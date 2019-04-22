ماذا يحدث في الدوريات العربية؟ إثارة سعودية وجزائرية وتونسية.. وسيطرة للوداد بالمغرب

شارف الموسم الكروي في جميع أنحاء العالم على النهاية وبعيدا عن الدوري المصري وبالنظر في الدول العربية فسنجد إثارة كبيرة للغاية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما يحدث في الدوريات العربية خلال الجولات الأخيرة من مسابقات الدوري.

السعودية

جدول الدوري السعودي شهد جنونا في الموسم الجاري بعدما كان الهلال هو المسيطر على القمة لفترة كبيرة ثم جاء الدربي أمام النصر.

وخسر الهلال الصدارة بعد الهزيمة أمام النصر بثلاثة أهداف لهدفين في قمة مثيرة.

ولكن مؤخرا خسر النصر من الاتحاد وإن فاز الهلال في مباراته المؤجلة على التعاون فهو سيعود إلى صدارة الدوري بفارق نقطتين قبل جولتين على نهاية المسابقة.

الترتيب الآن كالتالي:

النصر 64 نقطة

الهلال 63 نقطة

وتوج الهلال باللقب في الموسمين الأخيرين أما النصر فتوج به المرة الأخيرة في عام 2015.

الجزائر

في الجزائر كل شيء يمكن أن يحدث بين ثلاثي المقدمة اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل وبارادو.

الترتيب الآن كالتالي:

اتحاد الجزائر 46 نقطة

شبيبة القبائل 43 نقطة

بارادو 42 نقطة وله مباراة مؤجلة

ويتكون الدوري الجزائري من 16 فريقا ويتبقى أربع جولات على نهايته.

وسيلتقي اتحاد الجزائر مع شبيبة القبائل عقب جولتين فيما لن يواجه بارادو أي من ثنائي المقدمة.

وصعد نادي بارادو للدوري الجزائري قبل موسمين فقط بعد غياب دام 10 سنوات.

فيما فاز اتحاد الجزائر باللقب المرة الأخيرة في عام 2016.

أما شبيبة القبائل فلم يتوج باللقب منذ عام 2008.

تونس

في تونس يتربع الترجي على القمة بفارق تسع نقاط عن ملاحقه الصفاقسي ولكن عليه الحذر من النجم الساحلي.

الترتيب الآن كالتالي:

الترجي 49 نقطة

الصفاقسي 40 نقطة

النجم الساحلي 36 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

ويتبقى على نهاية الدوري التونسي ست جولات إذ يتكون من 14 فريقا.

وسيلتقي الترجي مع النجم، فيما سيواجه الفريق الساحلي نظيره الصفاقسي كذلك.

مباراتان في غاية الأهمية للنجم إن أراد القفز على الصدارة.

وتوج الترجي بالبطولة في الموسمين الأخيرين، وسبقه النجم في عام 2016.

أما الصفاقسي فتوج باللقب للمرة الأخيرة في عام 2013.

المغرب

في المغرب يسير الوداد بقوة نحو استعادة اللقب الذي فقده العام الماضي لصالح اتحاد طنجة.

يتكون الدوري المغربي من 16 فريقا ويتبقى على نهايته خمس جولات فقط.

ويتصدر الوداد البطولة بـ53 نقطة ويبتعد بتسع نقاط عن ملاحقه الرجاء ولكن الأخير له لقاء أقل.

ولم يتوج الرجاء باللقب منذ عام 2013.

الإمارات

في الدوري الإماراتي الذي يتكون من 14 فريقا يبدو العين قريبا للغاية من فقدان اللقب الذي توج به الموسم الماضي إذ يبتعد الفريق عن الصدارة بـ12 نقطة.

ويتبقى على نهاية المسابقة خمس جولات فقط.

الترتيب الآن كالتالي:

الشارقة 51 نقطة

الجزيرة 41 نقطة

ولم يتوج الشارقة باللقب منذ عام 1996 لذا سيكون إنجازا تاريخيا إن حصده الموسم الجاري.

فيما توج الجزيرة باللقب المرة الأخيرة له في عام 2017.

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