خاص حمادة طلبة لـ في الجول: أريد العودة للمنتخب.. وهذه أهمية مباراة بيراميدز والزمالك

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 21:28

كتب : أيمن عيد

حمادة طلبة

كشف حمادة طلبة لاعب بتروجت عن طموح مشروع بالعودة لصفوف منتخب مصر.

طلبة (38 عاما) يمتلك إنقاذا بطوليا شهيرا من على خط المرمى في مواجهة نيجيريا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 تحت قيادة هيكتور كوبر، ولا يبدو فاقدا الأمل في إعادة وضع قميص المنتخب الوطني.

وقال طلبة لـ FilGoal.com: "لا أزال قادرا على العطاء في السنوات المقبلة، لدي طموح بالانضمام للمنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، هذا هدفي وأتمنى تحقيقه".

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مضيفا: "إن لم يتحقق هذا الطموح، فسأكون أول مشجعي المنتخب من المدرجات، البطولة في مصر ولمصر إن شاء الله".

وأشاد طلبة بمدربه الحالي في بتروجت محمد عودة، الذي قاد الفريق للخروج من مناطق الهبوط والوصول إلى منتصف الجدول: "ما نحققه مع بتروجت حاليا هو إنجاز، الفريق سينهي الدوري بشكل مميز تحت قيادة محمد عودة".

وواصل: "عودة مدرب رائع ويتعامل مع اللاعبين بشكل جيد داخل وخارج الملعب".

قبل أن يتحوّل للحديث عن مواجهة فريقيه السابقين: الزمالك وبيراميدز.

وقال طلبة: "مواجهة الزمالك وبيراميدز صعبة على الفريقين".

وأضاف: "الضغوطات على الزمالك أكبر، بخلاف بيراميدز الذي يدخل المباراة بكثير من الهدوء".

مختتما: "نتيجة هذه المباراة ستحدد المتصدر الدوري في الأسابيع المقبلة".

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حمادة طلبة في الدوري بتروجت بيراميدز الزمالك

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