الاتحاد التونسي: لم نطلب اللعب في القاهرة.. متمسكون بمدينة السويس المناضلة

نفى الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدمه بأي طلب للاتحاد الإفريقي وللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا بخصوص نقل مباريات المنتخب في البطولة من مدينة السويس إلى القاهرة.

وأصدر الاتحاد التونسي بيانا رسميا ليرد على بعض الأخبار التي خرجت لتشير إلى طلبه اللعب في القاهرة بدلا من السويس.

وأشار الاتحاد التونسي في بيانه إلى "تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة".

"وتود الجامعة التونسية لكرة القدم أن تذكر بهذه المناسبة أن وفدها الذي حضر حفل عملية القرعة قد تحول إلى عين المكان وأبدى ارتياحه لظروف الإقامة".

"كما تلقت الجامعة كل التطمينات من الجهة المنظمة بخصوص تدارك الملاحظات التي تقدم بها الوفد التونسي قبل انطلاق البطولة والمتعلقة بملعب التدريب وملعب المباريات الرسمية".

"وتعتبر الجامعة التونسية أن مدينة السويس المناضلة تستحق احتضان مباريات المجموعة الخامسة التي من المنتظر أن تشهد تنافسا فنيا من طراز رفيع خاصة وأنها تضم منتخبين عربيين شقيقين سيجدان دون شك كل المساندة والدعم من جمهور محلي يتمتع بطيبة أخلاقه وتشجيعه للعب النظيف".

"وعليه تؤكد الجامعة مرة أخرى تمسكها بملعب السويس وجمهوره وهي على ثقة تامة بأنه سيقف مع المنتخب خلال المسابقة"، وفقا للبيان الرسمي.

منتخب تونس يتواجد في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الـ 21 من شهر يونيو المقبل، عندما يلعب المنتخب المصري أمام منتخب زيمبابوي.

مجموعة تونس تنطلق بمواجهة المنتخب التونسي أمام منتخب أنجولا في الـ 24 من شهر يونيو في مدينة السويس.

بينما يلعب منتخب مالي أمام منتخب موريتانيا في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات. (تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا)

اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك - عودة كهربا واستمرار حفني وغياب حازم والمغربيين ضد بيراميدز

من يصعد بين حجازي والمحمدي؟ وست بروميتش وأستون فيلا يتأهلان لملحق تصفيات البريميرليج

تقرير بيروفي: بينافينتي جاهز لمواجهة الزمالك.. عاد في الوقت المناسب

بالصور – المقاولون يعلن عبر في الجول: وقعنا عقدا جديدا مع النحاس.. يريد الاستمرار معنا

نظرة عن قرب على مباريات ليفربول وسيتي المتبقية في صراع اللقب "نار نار"