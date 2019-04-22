"من المؤلم أن ترى جسدك يتحول لشيء يعيق نجاحك".. رامي عاشور يعتزل الاسكواش

أعلن رامي عاشور نجم الاسكواش اعتزاله بشكل نهائي لممارسة اللعبة بسبب الإصابات المتكررة.

رامي عاشور صاحب الـ 31 عاما حصد لقب العالم 3 مرات، كما حصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة مرة.

وتربع رامي عاشور على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش لمدة 21 شهرا.

🚨 BREAKING@RamyAshour has announced his immediate retirement from #squash 3x World Championship titles 🏆 1x @BritOpenSquash title 🏆 21 months at World No.1 🔝 No.2️⃣ on our G.O.A.T poll 🐐 Ramy, thank you for the memories 👏 pic.twitter.com/7MnHOFBVcL — PSA World Tour (@PSAWorldTour) April 22, 2019

ونشر رامي عاشور على صفحته الرسمية على (فيسبوك) فيديو يعلن من خلاله اعتزال اللعبة.

وقال رامي عاشور المقلب بـ"الفنان" نظرا لأدائه الممتع في الاسكواش في رسالته المؤثرة: "لست من أكبر المعجبين بالبدايات والنهايات. خلال الـ 25 سنة التي قضيتها على ملعب الاسكواش، تحصلت على ثمان بطولات عالم".

"وبالرغم من هذا النجاح، لم أحب أي شيء أكثر من لعبة الاسكواش".

"هذه اللعبة أعطتني الكثير، ولكن في نفس الوقت أخذت مني الكثير، على الصعيدين الجسدي والنفسي".

"الكثير منكم من الممكن أن يكون لديه علم كم عانيت من الإصابات خلال مدة ممارستي اللعبة، وخاصة الإصابة التي تعرضت لها في ركبتي منذ 2004، في حين أنني كنت تحت ضغط كبير وأنا ألعب مع احساسي بالألم جراء الإصابة".

"كان جسدي يتغلب على هذا في العديد من المرات، وكنت أفوز في العديد من المرات، ولكن في أحيان كثيرة يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، ونكون قادرين للاستماع ولرؤية الإشارات التي نحاول التغاضي عنها".

"خلال الأشهر الماضية بدأت ركبتي تؤلمني بشدة. ولم تظهر أي علامات للتخلص من هذا الألم، على الرغم من أني قمت بالفحوصات عند 8 أطباء وأخذت أبر الكورتيزون وأجريت عملية جراحية فاشلة للخلايا الجزعية، ومازال جسدي لا يستجيب".

"أنه من المؤلم كرياضي أن ترى جسمك، والذي هو أعظم أدواتك، يتحول إلى شيء يُعيق نجاحك. لم أرغب أبدا في أن يحدث مثل هذا، ولكني اعتقدت دائما أن الحياة تعطينا ما نحتاجه بدلا من ما نريد".

"والليلة واحتراما لجماهير ومجتمع الاسكواش ولنفسي، أعلن اعتزالي من احتراف لعبة الاسكواش".

"سيكون هذا تغييرا كبيرا لي على مختلف الأصعدة. ولكني أتمنى أن يقودني شعوري الداخلي إلى المسار الصحيح، وأن يمنحني هذا القرار الحرية النفسية التي استحقها، والحرية لرد الجميل لهذه الرياضة التي أعطتني الكثير".

"أما من خلال مباريات الاستعراض والمعسكرات ذات المستويات المختلفة لمساعدة الأجيال الشابة للوصول إلى ما يُريدون، وتطوير هذه اللعبة، والمساعدة على وصولها للمستوى الأوليمبي، أو أي شيء آخر للرقي باللعبة".

إذا الآن اعتزال الأسطورة رامي عاشور، فما هي خطوته المقبلة؟

يوضح رامي "أخيرا أنا مستعد ولأول مرة لمشاركتكم الأسرار والمعرفة التي حصلت عليها من خلال الـ 25 سنة الماضية التي قضيتها في عالم الاسكواش".

"ولذلك أنا متحمس لإعلان إقامة بطولة اسكواش صغيرة في الـ 19 من شهر مايو المقبل في مدينة نيويورك، والتي سأعرض فيها نظام تسجيل جديد أنشأته".

"ومؤمن بأنه سيؤدي إلى رفع مستوى الاسكواش وسوف يأخذ تلك اللعبة الجميلة إلى آفاق جديدة".

"قد تؤدي إلى إنشاء ثورة في رياضة الاسكواش".

قبل أن يختتم رسالته المؤثرة بتقديم الشكر والامتنان لكل الأشخاص الذين كانوا معه في كل خطوة خلال مشواره مع الاسكواش.

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