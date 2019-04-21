وكيله يوضح.. هل بدأ الأهلي مفاوضات تمديد استعارة رمضان.. واللاعب يسافر ألمانيا للعلاج

أوضح نادر شوقي وكيل رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي حقيقة المفاوضات من قبل النادي لتمديد استعارة اللاعب من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي.

وقال نادر شوقي: "حتى الآن الأهلي لم يتحدث معنا بخصوص رغبتهم في تمديد استعارة رمضان صبحي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "رمضان صبحي على قوة نادي هدرسفيلد وهم أصحاب القرار ولم يجد جديد حتى الآن".

وتابع "إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد لـ الأهلي تنتهي في الأول من شهر يوليو المقبل والموقف حتى الآن كما هو".

وكشف "نعم يوجد أكثر من عرض لـ رمضان صبحي. العديد تحدث عن رمضان لأن فريقه هبط للدرجة الأولى ويوجد أكثر من مهتم برمضان نظرا لسنة وخبرته".

وأكمل حديثه قائلا "سنرى العروض في المستقبل وسنرى أيضا رغبة اللاعب فيما هو مقبل".

وأشار نادر شوقي لاتفاقه مع إدارة الأهلي على "رمضان صبحي سيطير إلى ألمانيا من أجل العلاج".

وواصل "فضلنا علاج اللاعب في ألمانيا، وسيسافر إلى هناك يوم الأحد المقبل وسيستمر لمدة 10 أيام".

رمضان صبحي غاب عن لقاء الأهلي الأخير في الدوري أمام بيراميدز بسبب الإصابة.

مصدر مقرب من اللاعب كشف لـFilGoal.com في وقت سابق معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الأمامية. (طالع التفاصيل)

رمضان صبحي الذي انضم لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من هدرسفيلد تاون الإنجليزي على سبيل الإعارة شارك في 10 مباريات مع المارد الأحمر في بطولة الدوري سجل خلالهم هدفا وصنع هدفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن الزمالك (26 مباراة) وعن بيراميدز (28 مباراة).

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 19 في الدوري المصري.

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