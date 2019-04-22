قائمة الزمالك - عودة كهربا واستمرار حفني وغياب حازم والمغربيين ضد بيراميدز

الإثنين، 22 أبريل 2019 - 17:46

كتب : أحمد شوقي

عمر السعيد - الزمالك - بيراميدز

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

القائمة شهدت استمرار أيمن حفني في الظهور ضمن اختيارات السويسري، ولكنها شهدت غياب خالد بوطيب وحميد أحداد.

بوطيب يغيب بسبب كدمة في الركبة تعرض لها ضد الإسماعيلي، أما أحداد فهو جاهز طبيا لكن جروس خير ألا يضمه للقائمة حيث لم يتدرب أمس الأحد.

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وعاد محمود عبد المنعم "كهربا" للقائمة بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت القائمة الأسماء التالية..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أحمد سيد "زيزو" – محمد عنتر – يوسف إبراهيم "أوباما" – أيمن حفني

الهجوم: عمر السعيد

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، ثم بيراميدز بنفس عدد النقاط ولكن من 28 مباراة، بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

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بيراميدز الزمالك في الدوري

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