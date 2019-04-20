أسطورة ليفربول: صلاح بإمكانه أن يكون سببا في تتويجنا بالدوري

يرى إيان راش أسطورة ليفربول أن محمد صلاح بمقدوره أن يكون سببا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال راش في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "ربما أن ساديو ماني كان المهاجم الرائع بالنسبة لليفربول هذا الموسم".

واستدرك "لكن من المؤكد أن صلاح مازال هو اللاعب الذي بإمكانه أن يجعل ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي هذا الموسم".

إيان راش أتبع "صلاح كان بمستوى أقل هذا الموسم عن الموسم الماضي ولم يسجل نفس عدد الأهداف، لكنه في الموسم الماضي كان خارقا، ولا أظن أنه حصل على التقدير المناسب لما قدمه في هذا الموسم".

وأكمل "في المقابل أعتقد أن هدفي صلاح أمام ساوثامبتون ثم تشيلسي أنعشاه مجددا، وأعادا له الثقة قبل مباريات الفريق المقبلة".

وأتم حديثه عن صلاح قائلا "في اعتقادي أن صلاح أصبح أكثر نضجا هذا الموسم، لقد أصبح لاعب كرة قدم أكثر اكتمالا".

وانتقل راش للحديث عن ثلاثية صلاح، وماني، وروبيرتو فيرمينو، فقال "لا يمكن اختيار الأفضل بينهم، فإذا اضررت للاختيار سأختارهم جميعا".

وعن فيرمينو الذي يشغل نفس مركزه، أتم حديثه قائلا "فيرمينو لم يبدأ الموسم بشكل سيء مثلما يقول البعض، فهو دائما ما يحصل على تقييم 9/10 مثلا. بوبي يقوم بعمل لا يصدق، وإن كان الناس يتحدثون دائما عن صلاح وماني، ففيرمينو دائما ما يكون السبب الرئيسي في أهدافهما رغم أنه لا يبدو المهاجم النموذجي في ذهن البعض".

محمد صلاح شارك هذا الموسم في 46 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 23 هدفا وصنع 11 آخرين.

صاحب الـ26 عاما يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 34 جولة بالتساوي مع سرخيو أجويرو المهاجم الأرجنتيني لمانشستر سيتي.

























































ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد ليفربول لمواجهة كارديف سيتي مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

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