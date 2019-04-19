تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يرى تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن الأهلي سيتوج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال تركي آل الشيخ: "الأهلي سيكون بطلا للدوري هذا الموسم ويليه الزمالك في المركز الثاني".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "أما بيراميدز فسينهي الدوري في المركز الثالث".

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لماذا سيتوج الأهلي باللقب؟ سؤال يُجيب عنه تركي آل الشيخ قائلا: "الأهلي يعد ناديا عريقا بأرضية صلبة للغاية. مما حدث من اهتزازات أو سوء قرارات أو اختيارات خاطئة، في النهاية يمتلك أساسا صلبا".

وتابع "استحضار روح وتاريخ الأهلي يُعطيه 30-40% إضافة عن أي فريق آخر في أي مباراة".

لماذا لن يتوج الزمالك بلقب الدوري؟ سؤال جديد يُجيب عنه تركي آل الشيخ قائلا: "الزمالك مازال في بطولة الكونفدرالية إلى جانب أنه يُعاني من إصابات محورية".

ويُكمل "كذلك الزمالك يتبقى له مواجهة بيراميدز، على عكس الأهلي".

وأتم تركي آل الشيخ حديثه موجها رسالته لمقدم برنامج حكاية على قناة أم بي سي مصر قائلا: "أعرف لاعبي الزمالك جيدا لأنني تعاقدت مع نصفهم".

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بيراميدز في المركز الثاني بـ 60 نقطة من 28 مباراة، نفس عدد نقاط الزمالك الذي لعب 26 مباراة، بينما الأهلي حصد 58 نقطة من 26 مباراة.

ويلعب بيراميدز أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

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