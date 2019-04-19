تركي آل الشيخ يُجيب.. هل ينتقل السعيد وأفشة إلى الزمالك نهاية الموسم

أوضح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم حقيقة المفاوضات مع الزمالك بخصوص انتقال الثنائي عبد الله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" للقلعة البيضاء في نهاية الموسم.

وأجاب تركي آل الشيخ على سؤال (هل بالفعل سينتقل السعيد وأفشة لـ الزمالك نهاية الموسم؟) قائلا: "بيراميدز يبحث عن مصلحته. يريد أن يبقى لينتصر ويتطور".

وأضاف في تصريحاته مع قناة أم بي سي مصر "تلك الشائعات مقصودة ومعروف أسبابها. رئيس الزمالك يستخدم أسلوب الحرب النفسية".

وواصل "أتمنى من رئيس الزمالك عدم إدخالنا في أي أزمات مع أي أحد. الزمالك له مكانته وطريقته، نفس حال الإسماعيلي والأهلي وكل الفرق أيضا".

وتابع "نحن لدينا أسلوبنا الذي نعمل به. إذا رأينا أن مصلحتنا في بيع لاعب ما أو التعاقد مع لاعب ما، سنفعل ذلك".

هل توجد مفاوضات الآن مع الزمالك بخصوص عبد الله السعيد؟ يُجيب تركي آل الشيخ لمقدم برنامج الحكاية "عبد الله السعيد هو قائد بيراميدز، كيف تقول ذلك؟".

عبد الله السعيد لم يلعب بقميص الزمالك من قبل ولكنه وقع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء قبل أن يُجدد لـ الأهلي.

الأهلي بعدها قرر عرض السعيد للبيع عقب التجديد وبالفعل رحل اللاعب معارا إلى فنلندا أولا قبل أن ينضم إلى أهلي جدة.

رحلة السعيد انتهت في السعودية ليعود إلى الدوري المصري من جديد ولكن من بوابة بيراميدز.

وانضم عبد الله السعيد إلى بيراميدز وكتب ظهوره الأول مع الفريق أمام الأهلي ونجح في التسجيل والصناعة في انتصار فريقه على المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.

ولعب عبد الله السعيد 13 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم مع بيراميدز ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 6.

بينما ظهر أفشة الذي انضم لـ بيراميدز قادما من إنبي، في 21 مباراة في الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 7.

بيراميدز في المركز الثاني بـ 60 نقطة من 28 مباراة، نفس عدد نقاط الزمالك الذي لعب 26 مباراة، بينما الأهلي حصد 58 نقطة من 26 مباراة.

ويلعب بيراميدز أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

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