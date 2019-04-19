أحمد حسام "ميدو"، وخالد جلال أو مدرب أجنبي. كلها حلول مطروحة أمام إدارة مصر للمقاصة لخلافة طلعت يوسف.

تقدم طلعت يوسف باعتذار عن عدم استكمال الموسم مع مصر للمقاصة قبل مباراة الاتحاد السكندري اليوم، لتكون مباراة اليوم هي الأخيرة له مع الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل مصر للمقاصة، فإن إدارة النادي تفكر في أن يتولى أحمد حسام وجمال عمر المدربان المساعدان في الجهاز الفني لطلعت يوسف، إدارة الفريق خلال مباراة بيراميدز المقبلة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

نادي مصر للمقاصة في وقت لاحق من كتابة الخبر، أعلن قبول استقالة طلعت يوسف رسميا وتولي أحمد حسام وجمال عمر تدريب الفريق مؤقتا أمام بيراميدز. (طالع التفاصيل)

ومن يخلف طلعت يوسف؟

ومن يتولى تدريب الفريق خلفا لطلعت يوسف؟ هناك انقسام حول أن تكون هوية المدرب مصري أو أجنبي؟ الفكرة المرجحة أن يكون البديل أجنبي ينهي الموسم الحالي، ويستعد لبداية الموسم التالي.

أما في حالة الاستقرار على أن يكون المدرب القادم مصري، فيوجد ثلاثة أسماء تفكر فيهم الإدارة، وهم خالد جلال، وأحمد حسام "ميدو"، وطارق يحيى.

خالد جلال بدأ الموسم الحالي في تدريب فريق الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق، في حين بدأ طارق يحيى الموسم مع فريق بتروجت، قبل أن يرحل عن الفريق ويتولى تدريب سموحة ويرحل أيضا عن الفريق.

من جهة أخرى، بدأ أحمد حسام "ميدو" الموسم بلا فريق، قبل أن يتولى تدريب نادي الوحدة السعودي ويرحل أيضا عن تدريب الفريق.

ويحتل مصر للمقاصة حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 30 مباراة.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة بيراميدز يوم 30 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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