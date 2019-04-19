رسميا – مصر للمقاصة يقبل استقالة طلعت يوسف.. ومدرب مؤقت أمام بيراميدز

أعلن نادي مصر للمقاصة قبول استقالة طلعت يوسف من تدريب الفريق رسميا.

ونشر نادي مصر للمقاصة بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادي، كشف فيه عن قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق، والذي اعتذر عن عدم استكمال الموسم مع الفريق.

ومن جهة أخرى، أعلن النادي الفيومي عن تولي أحمد حسام، وجمال عمر المدربان المساعدان للفريق بشكل مؤقت خلال مباراة بيراميدز المقبلة.

وجاء بيان مصر للمقاصة كالتالي:

قرر مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، قبول استقالة طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، بعد اصراره على الرحيل، واعتذاره عن استكمال المهمة.

وأكد اللواء محمد عبد السلام، أن طلعت يوسف، من المدربين الأكفاء والمميزين فنيا واخلاقيا، وترك بصمة طيبة مع المقاصة، وأن مجلس الإدارة كان متمسكا باستمراره مع الفريق، ولكنه تقدم باستقالته وتمسك بها، وبناء على رغبته تم إنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي وبشكل ودى ومحترم.

وأضاف رئيس المقاصة، أن جمال عمر، المدرب العام، وأحمد حسام، مدرب الفريق، ووليد هويدي مدير الكرة مستمرون سيقودون المهمة خلال المباريات المقبلة للفريق، لحين التعاقد مع مدير فني مميز.

وأوضح اللواء محمد عبد السلام، بأن إدارة المقاصة، لن تتعجل في اختيار واعلان اسم المدير الفني الجديد، وسيتم التأني ودراسة الأمر بمنتهى العناية، في ظل اقتراب الدوري من نهايته، وفي ظل توقف البطولة بسبب ارتباطات المنتخب الوطني خلال الايام المقبلة.

ومن المقرر ان يحصل فريق المقاصة على راحة لمدة 48 ساعة بعد التعادل مع الاتحاد السكندري سلبيا اليوم بالأسبوع 30 للدوري، ويستأنف فريق المقاصة تدريباته يوم الاثنين المقبل تحت قيادة جمال عمر.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة بيراميدز يوم 30 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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