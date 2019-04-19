بعد رحيل طلعت يوسف، ربما يكون خالد جلال مدرب الزمالك السابق هو مدرب مصر للمقاصة السابق.

علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي مصر للمقاصة، أن خالد جلال هو أبرز المرشحين لخلافة طلعت يوسف في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

طلعت يوسف تقدم باستقالته من تدريب مصر للمقاصة قبل مباراة الاتحاد السكندري اليوم، وهو ما أعلنه النادي في بيان رسمي وكشف أنه سيناقش الاستقالة عقب اللقاء. (طالع التفاصيل)

وبعد المباراة، علم FilGoal.com أن طلعت يوسف مصمم على الاستقالة، وأن النادي بدأ بالفعل البحث عن خليفته. (طالع التفاصيل)

ولا يعد خالد جلال هو المرشح الوحيد لخلافة طلعت يوسف، فيوجد اسم طارق يحيى في الصورة أيضا للعودة إلى مصر للمقاصة من جديد.

وتواصل FilGoal.com مع طارق يحيى، والذي نفى أن يكون أحدا قد تواصل معه من الفريق الفيومي حتى الآن.

ويحتل مصر للمقاصة حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة بيراميدز يوم 30 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

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