بيان رسمي – المقاصة: نبحث استقالة طلعت يوسف عقب لقاء الاتحاد

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 18:04

كتب : عاطف شادي

طلعت يوسف

كشف اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر للمقاصة، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة لبحث الاستقالة التي تقدم بها طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي مصر للمقاصة، بيانا رسمية يكشف فيه عن تقدم طلعت يوسف، واعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

واوضح اللواء عبد السلام خلال البيان "أن مجلس الادارة سيعقد اجتماعه عقب نهاية مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري المقامة حاليا، وسيعلن قراره في بيان رسمي حول استقالة طلعت يوسف وموقف الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

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وأضاف عبد السلام "مجلس الإدارة لن يتعجل في اختيار المدير الفني البديل ولن يتعجب في اختيار جهاز فنى جديد، خاصة وأن الدوري سيتوقف بعد مباريات اليوم والموسم أوشك على الانتهاء ".

وأشار رئيس المقاصة "لا يوجد أي داعي للاستعجال في اختيار الجهاز الفني الجديد للفريق، وستكون هناك عناية كاملة لانتقاء مدير فني مميز".

ويحتل مصر للمقاصة المركز السادس في ترتيب الدوري حاليا برصيد 40 نقطة من 29 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع بـ46 نقطة من 28 مباراة.

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