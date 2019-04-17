خاص خبر في الجول – الأهلي يجدد تمسكه بحضور جماهيره أمام بيراميدز

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 15:27

كتب : أحمد الخولي

محمد فاروق - هشام محمد - علي معلول - رمضان صبحي - الأهلي - بيراميدز

يتمسك الأهلي بحضور جماهيره مباراة بيراميدز في مدرجات ملعب بتروسبورت يوم الخميس المقبل في الجولة الـ25 من الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لايزال متمسكا بموقفه الذي أعرب عنه في بيانه أمس، حيث يطلب حضور جماهيره.

ويرى الأهلي أن له الحق في حضور جماهيره على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص حيث لعب الزمالك المنافس الأقرب للفريق الأحمر ضد بيراميدز على نفس الملعب وبحضور جماهيره.

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ويرغب الأهلي في تنفيذ الاتفاق على حضور 5000 مشجع للمباراة.

ولم يتغير موقف الأهلي حتى الآن وقبل 24 ساعة من المباراة، خاصة مع تأكيد اتحاد الكرة على أن الأمر لا يخصه ويتوقف على حصول النادي الأحمر على موافقة الأمن على حضور الجماهير.

ويواجه الأهلي بيراميدز الخميس المقبل للمرة الثانية هذا الموسم، حيث أقيم لقاء الدور الأول في استاد الدفاع الجوي دون جمهور وفاز به بيراميدز 2-1.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة في وقت سابق: "بيراميدز لم يطلب خوض المباراة دون جماهير والمواجهة ستشهد حضورا جماهيريا وفقا لما ينتج عنه الاجتماع الأمني للمباراة". (طالع التفاصيل)

لكن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي قال إنه فوجيء بدعوة لاجتماع أمني "ثان" أعلن فيه الأمن اتجاهه لإقامة مباراة بيراميدز في الدوري دون جمهور. ( اقرأ تصريحاته )

يحتل الأهلي صدارة الدوري بـ58 نقطة من 25 مباراة، نفس رصيد الزمالك الثاني من المباريات ولكنه حصد 57 نقطة.

وحصد بيراميدز صاحب المركز الثالث 57 نقطة أيضا، ولكن من 27 مباراة.

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