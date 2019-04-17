ميدو: الوحدة خسرني والإدارة معذورة.. الأمر أكثر من كرة قدم

يرى أحمد حسام ميدو أن فريق الوحدة خسره بعد صدور قرار بإقالته، ملتمسا العذر في الوقت ذاته لإدارة النادي السعودي.

وصرح ميدو خلال استضافته ببرنامج "الماتش": "لقد أكدت للمسؤولين أنني لم أكتب هذه التغريدة، إلا أن الإدارة وقعت تحت ضغط كبير، أعذرهم لاتخاذ قرار إقالتي، فالأمر بات أكثر من كرة القدم".

ولفت: "لقد تقدمت ببلاغ ضد ما حدث، والتحقيقات تستغرق وقتا ولدي مذكرة من البلاغ المقدم للنيابة العامة ومباحث الإنترنت.. نعم لي مواقف سابقة، ولكن إذا فعلت شيئا سأقوله".

وواصل ميدو: "الأفضل لأي مدرب ألا يكون له حساب على تويتر لأنه من الممكن أن يؤثر على تركيزه، وهذا حال كل المدربين الكبار مثل جوارديولا".

وكشف: "لقد قررت ألا أكتب بنفسي على تويتر، بل ستتولى شركة خاصة محترفة إدارة الحساب الخاص بي".

وأضاف: "لا أنظر للوراء، لقد تعلمت كثيرا من تجربة الوحدة، حيث توليت مسؤولية الفريق في وقت حرج ثم حققنا نتائج جيدة".

وأشار المدرب الشاب: "بالتأكيد الوحدة خسر ميدو فنيا، فإن تغيير المدربين أمر صعب على اللاعبين".

وأكد مدرب الزمالك الأسبق: "كما أن دفاعي عن اللاعب عبد الإله العمري بعد مباراة الوحدة والهلال كان أحد الأسباب الرئيسية في قرار الاستغناء عني، إلا أنني كنت أقصد بتصريحاتي في المؤتمر الصحفي الدفاع عن لاعب شاب عمره 21 سنة بعدما تعرض لهجوم شديد واتهامه بالتفويت باللقاء".

وعن وجهته القادمة، أتم ميدو: "تلقيت أكثر من عرض داخل مصر لتولي تدريب أحد الفرق الجماهيرية، ولن أكشف عن اسمه، كما أنني أدرس حاليا عرضا من إحدى القنوات غير الناطقة باللغة العربية لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية".

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