عامر حسين: بيراميدز لم يطلب مواجهة الأهلي دون جماهير

ينتظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم التأكيد على الموعد الرسمي لاستفتاء تعديل الدستور من أجل تحديد مواعيد مباراتي بيراميدز ضد الزمالك والمصري مع الأهلي.

وقال عامر حسين لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "تلقيت معلومتين بمواعيد مختلفة لأيام استفتاء تعديل الدستور وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي".

وأضاف "ولذلك انتظر الموعد الرسمي لتحديد مواعيد مباراتي بيراميدز ضد الزمالك والأهلي مع المصري".

وأكمل "إذا كانت التعديلات يومي 21 و22 أبريل سيلعب بيراميدز والزمالك يوم 23 من الشهر ذاته، بينما سيلتقي المصري والأهلي يوم 24".

عامر حسين أوضح "أما إذا كانت التعديلات يوم 20 و21 سيلعب الزمالك مع بيراميدز يوم 22، ولكن هنا سنواجه مشكلة أخرى وهي مباراة النجم الساحلي ضد الهلال السوداني في اليوم ذاته".

وأبلغ الاتحاد الإفريقي نظيره المصري بإقامة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية في مصر بسبب الأحداث السياسية في السوادن.

وشرح عامر حسين "الاتحاد الإفريقي أبلغنا بضرورة إقامة المباراة يوم 22 في القاهرة ولكن هذا الأمر صعب للغاية إذا لعب الزمالك وبيراميدز في اليوم ذاته".

وأكمل "سيكون من الصعب الحصول على موافقة الأمن للعب المباراتين في القاهرة في اليوم ذاته، لذلك سنطلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وإقامتها في السويس".

وأكد "ولكن كل هذا يتوقف على الموعد الرسمي لاستفتاء تعديل الدستور".

وعن لقاء الأهلي وبيراميدز المقبل قال "بيراميدز لم يطلب خوض المباراة دون جماهير والمواجهة ستشهد حضورا جماهيريا وفقا لما ينتج عنه الاجتماع الأمني للمباراة".

وأتم تصريحاته "أما مباراة المصري والأهلي من المفترض أن تلعب في برج العرب ولكن بنسبة كبيرة سيتم نقلها إلى استاد الجيش في السويس".

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 للدوري المصري، بينما يلتقي المصري مع الأهلي في الجولة الـ19.

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